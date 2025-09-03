Броени дни до началото на 43-ото издание на фестивала "Златна роза"

От 16 до 23 септември 2025 г. Варна отново ще се превърне в столица на българското кино. Във Фестивален и конгресен център ще се проведе 43-ото издание на Фестивала на българския игрален филм "Златна роза" – най-значимият форум за новата продукция в националното кино. Програмата вече е готова и публикувана на официалния сайт на фестивала: www.zlatnaroza.bg.

Как може да се опише програмата в числа: на фестивала ще бъдат представени 17 пълнометражни и 24 късометражни филма в конкурсната програма, 13 заглавия в паралелната извънконкурсна програма и 5 класически прожекции, които отдават почит на българското кинонаследство – организирани със съдействието на Националната филмотека.

Фестивалът е с визия на дизайнера Николай Тонков – Бен, посветена на 80-годишнината на легендарния актьор Руси Чанев.

Акценти от "Златна роза" 2025

Кадър от филма "Любоф" на Ивайло Христов, снимка: "Златна роза"

Фестивалът ще се открие с "Любоф" на Ивайло Христов – филм от конкурсната програма. Ще бъде прожектиран и специален филм с откъси от най-големите роли на Руси Чанев, по повод неговата 80-годишнина.

Българската публика ще има възможност първа след премиерата във Венеция да види новия филм на Стефан Командарев "Made in EU". Сред очакваните събития е прожекцията на "Гунди – Легенда за любовта", филмът с най-много зрители през годината.

Кадър от филма на Стефан Командарев "Made in EU", снимка: "Златна роза"

Ще бъде представен и "Безсрамните", отличен с награда в Кан 2024.

На "Златна роза" 2025 ще има и паралелни събития. Ще се състои дискусия "Близкото минало в съвременното източноевропейско кино" с участието на филмови историци от Полша, Румъния и България.

Очаква ни и "Кино за ученици" – специална програма, насочена към младата публика – съвместно с Арте Урбана. Отново ще се състои и Pop-Up-Cineplex – Sci-fi edition - иновативна платформа за нов поглед върху избрани филми, съпътстван с дискусия.

И тази година ще има представяне на книги, а заглавията ще са:

"Насаме с незабравимите" от Виолета Цветкова – 45 разговора с някои от най-обичаните български творци и личности.

"Манифестът "Догма 95". Рефлексии към най-новото българско кино" от Елица Матеева – изследване върху влиянието на "Догма 95".

"От Луна АД до кинопросветата по селата" на Петър Кърджилов.

"Charlie Chaplin on Vitosha. The shaping of film culture in Bulgaria and the Balkans between the world wars" – сборник от студии.

"Властта на киното. Антология на българската филмова мисъл между двете световни войни", съставител Росен Спасов, редактор Александър Донев.

Наградите на "Златна роза"

Освен традиционните отличия "Златна роза", тази година ще бъдат връчени и специални награди:

• Награда за АРТИСТИЧНА СМЕЛОСТ

• Награда на ФИЛМАУТОР за млади автори до 35 години

• Награда на EWA BG (Асоциацията на жените в киното

