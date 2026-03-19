Украйна в ЕС: Какви са пречките и какво чака Брюксел

„Можем да подпишем договора за членство в ЕС през 2027 г.“ Това каза вицепремиерът по европейската интеграция на Украйна Тарас Качка в свое интервю. Разбира се, тази прогноза е доста оптимистична, както признават дори управляващите. Много фактори трябва да са налице – от функционираща Върховна рада, която последователно приема закони, до правилния политически климат в държавите-членки на ЕС, пише в своя статия РБК-Украйна.

Дълъг път

Трябва да се има и предвид, че подписването на договора за членство в ЕС не гарантира самото членство. Следва дългият и вероятно проблематичен процес на ратифициране на договора от всяка от 27-те настоящи държави-членки на ЕС. И едва след като този процес приключи, Украйна най-накрая ще може да се счита за пълноправен член на ЕС. Европейската интеграция на Украйна се ускори рязко с началото на пълномащабното нахлуване. Буквално на петия ден от войната, 28 февруари 2022 г., когато руските войски се приближаваха към Киев, украинското ръководство, водено от Володимир Зеленски, подаде официално заявление за членство в ЕС.

Тогава не всички на Запад бяха съпричастни: оцеляването на страната висеше на косъм, вражеските войски почти бяха обградили столицата. Екипът на президента обаче, напротив, вярваше, че в този момент се е отворил уникален геополитически прозорец на възможностите. Само четири месеца по-късно, през лятото на 2022 г., Украйна получи, до голяма степен предварително, статут на кандидат за присъединяване към ЕС, нещо, което други страни обикновено постигат много по-бавно.

Дискусиите за предстоящо членство в ЕС отново излязоха на дневен ред от миналата есен, когато миротворческите усилия на Доналд Тръмп се материализираха в известния 28-точков мирен план, в който присъединяването на Украйна към ЕС беше включено.

Застой

Самите мирни преговори очевидно са в застой през последните седмици. Предстоящото членство в ЕС обаче не е изчезнало от дневния ред – сега то се разглежда като една от ключовите гаранции за сигурност на Украйна след войната. Нещо повече, това е полезно както за Белия дом, така и за президентската администрация. Членството на Украйна в ЕС е една от онези „карти“, които Тръмп би изиграл с удоволствие, тъй като не би изисквало никакви усилия или разходи от негова страна. Може би, освен няколко телефонни обаждания до Будапеща и други европейски столици.

За Зеленски членството на Украйна в ЕС е основен политически коз, който той може уверено да представя на всякакви избори. Особено, като се има предвид, че мирното споразумение, ако някога бъде постигнато, ще бъде изключително трудно да се представи на обществеността като голяма победа.

Ясна победа

Присъединяването към Европейския съюз, от друга страна, е пълно, всеобхватно практическо осъществяване на лозунга на Евромайдана „Украйна е Европа!“. Тази победа ще бъде ясна за всички. Решението за започване на преговори за присъединяване на Украйна към ЕС беше взето през декември 2023 г. През лятото на 2024 г. преговорите официално започнаха. И точно там спря официалният напредък на Украйна. Виновникът беше унгарският премиер Виктор Орбан.

С наближаването на парламентарните избори в Унгария темата за борбата с Украйна и европейската интеграция на Украйна се превърна в централна тема на цялата му кампания. По този начин Орбан твърдо блокира следващия етап от преговорите – набора от реформи, които Украйна щеше да трябва да приложи, за да се присъедини към ЕС. Украйна, заедно с ръководството на ЕС и приятелски настроените държави членки, започна да търси изход и предложи няколко креативни решения, които биха им позволили да заобиколят ветото на Орбан и да продължат напред.

Въпреки това, някои от идеите изглеждаха донякъде съмнителни от гледна точка на европейското право и бяха посрещнати със съпротива от европейската бюрокрация, която не е склонна да приеме нищо ново.В този смисъл атаката срещу Украйна навреди на европейската интеграция на страната. Според източници от европейски дипломатически кръгове на изданието, ентусиазмът за подпомагане на Украйна и търсене на креативни решения в Европа донякъде намаля.

Фронтлоудинг

Въпреки това, миналия декември беше намерено и одобрено решение – така нареченото фронтлоудинг. То предвижда, че Украйна и ЕС ще преговарят неофициално, тъй като Орбан блокира всеки формален път напред.Украйна вече е получила от ЕС всички необходими критерии за всички преговорни глави – списък с критерии, по които ЕС ще оцени изпълнението на „домашното“ от Киев, т.е. реформите, необходими и задължителни за членство в ЕС.

Украйна ще направи това, което се очаква от нея, игнорирайки ветото на Унгария. И след като унгарската пречка бъде премахната, отварянето и затварянето на преговорните глави може да се извърши практически за един ден – най-важното е самата Украйна да е осъществила всички необходими реформи дотогава.

Какво да правим с Орбан

Има два начина за премахване на ветото на Унгария. Първият и най-очевиден е, ако Орбан загуби изборите и опонентът му, Петер Мадяр, стане следващият министър-председател на Унгария. Все пак в унгарските политически кръгове, не си струва да се очаква Будапеща мигновено да се превърне в най-добрия европейски приятел на Киев под управлението на Мадяр.

Един от приоритетите на Мадяр обаче ще бъде възстановяването на отношенията с Брюксел – следователно той със сигурност няма да измисля изкуствени пречки за Украйна, както прави Орбан в момента. Освен това, ако Мадяр обърне настоящия курс на Унгария, това само по себе си ще играе в полза на Украйна. Брюксел и Будапеща са в конфликт от години, не толкова заради украинския случай, колкото заради постоянното ограничаване на демокрацията и върховенството на закона в собствената му страна от Орбан.

ЕС многократно е блокирал финансирането на Унгария заради това, а Орбан в отговор е държал за заложник някои важни решения относно Украйна. Има основателна надежда, че подобни ситуации вече няма да се случват под управлението на Унгария. Ако Орбан успее да се задържи на власт, ситуацията изглежда много по-заплашителна. За съжаление, няма практически или теоретичен начин Украйна да стане член на ЕС, ако Унгария запази ветото си. Следователно, надеждата е, че ако спечели, Орбан ще отмени ветото си. Или поне ще позволи няколко допълнителни официални стъпки, като например официалното откриване на преговорните глави.

Кога ще бъде датата?

Основният политически натиск на Украйна върху Брюксел сега е да получи конкретна дата за членство.„Изключително важно е за нас да получим ясна дата за присъединяване към ЕС. Това е ключова част от дипломатическия процес, насочен към прекратяване на войната. Това не е просто желание – това е ясно разбиране как ще действа Путин, ако такава дата не бъде спазена. Той ще намери начин да блокира Украйна за десетилетия“, каза Зеленски в обръщението си към Европейския парламент по случай четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия.

Думите му със сигурност не са лишени от логика. В края на краищата, с края на войната, както геополитическата ситуация, така и специалното отношение към Украйна ще се променят – този прозорец на възможностите, ако не се затвори, то поне ще се превърне в малък прозорец. И Москва, дори и официално да не възразява срещу членството на Украйна в ЕС (макар сега да изглежда, че не възразява), несъмнено ще положи значителни усилия, за да провали европейската интеграция на Украйна. Като се има предвид колко крехък е този процес, блокирането му на ниво една единствена държава членка на ЕС, на който и да е етап, би го провалило или поне би го спряло.

Заслуги

ЕС обаче има своя собствена обосновка за това. Тя е, че присъединяването към ЕС е процес, основан на заслуги. На практика това означава, че страната кандидат първо трябва да демонстрира успеха си в реформите и да изпълни всички изисквания. ЕС ще оцени това и ще го одобри и едва тогава може да се определи конкретна дата. Но със сигурност не може да направи обратното - да насрочи членството за предварително определена дата.Сега Зеленски опитва същия трик, който използва, за да получи статут на кандидат през 2022 г. – „предварително“ членство . Тоест, като се вземат предвид всички геополитически реалности, войната, мирния процес и т.н., ЕС нарушава правилата си и приема Украйна в редиците си.

А Украйна е задължена да изпълни оставащата „домашна работа“ възможно най-скоро.Този подход дори е наречен „обратно разширяване“, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен дори е проучила държавите-членки на ЕС, за да определи готовността им за този вариант. Въпреки това, както съобщиха няколко западни медии (и източници на РБК-Украйна в дипломатически кръгове потвърдиха), държавите-членки на ЕС не са готови за такава радикална промяна на парадигмата.

Един от източниците на изданието сравни присъединяването към ЕС без изпълнение на необходимите изисквания с кола без двигател – тя е там, но не можеш да я караш.„Схемата, която беше възможна с вашия кандидатски статут, е фундаментално невъзможна с членство – тя просто няма да проработи. Особено когато става въпрос за присъединяване на огромна държава като Украйна. А фактът, че водите война и сте жертва на агресия, не променя факта, че трябва да проведете необходимите реформи“, казва източникът. И на първо място, те са свързани с върховенството на закона.

„Хибридно“ членство

Няколко източника на РБК-Украйна в европейските дипломатически кръгове отбелязват, че дори Украйна да завърши домашното си по реформи, сериозните политически препятствия са неизбежни. Една от причините е, че европейците просто гледат на Украйна като на сериозен конкурент в няколко сектора, включително селското стопанство, транспорта и военно-промишления сектор. Отделните страни от ЕС може да имат свои специфични оплаквания срещу Украйна, например Полша, относно сложни моменти от общото им минало. Полша е сред потенциално „проблемните“ страни за Украйна.

Освен това самата Полша, по време на присъединяването си към Европейския съюз, беше принудена да преодолее ожесточена съпротива от някои страни-членки на ЕС поради икономически съображения. Дори ако проблемните въпроси бъдат решени при подписването на договора за присъединяване към ЕС, ще бъде твърде рано за почивка. На етапа на ратификация във всяка от 27-те страни могат да възникнат реални трудности.

В някои от тях, например във Франция, вероятно ще е необходим национален референдум. Това осигурява плодородна почва както за десни, така и за леви популисти и широки възможности за подривна дейност от страна на Русия. Достатъчно е да си спомним проваления референдум в Холандия през 2016 г. за Споразумението за асоцииране с Украйна. А членството в ЕС е далеч по-важен въпрос, засягащ европейските интереси, отколкото Споразумението за асоцииране. Нещо повече, популисти от всякакъв вид значително засилиха позициите си в целия Европейски съюз през последното десетилетие.

Затова в разговори с европейски дипломати темата за някакъв вид „хибридна“ или „частична“ интеграция на Украйна постоянно се появява като реалистичен вариант. Нещо повече, някои други страни кандидатки за ЕС, като Сърбия и Албания, открито декларираха готовността си за такъв формат: например без право на вето в ЕС за определен период или по конкретни въпроси. Ако този подход бъде одобрен за Черна гора (която в момента е лидер сред всички страни кандидатки), вероятно ще бъде приложен и за Украйна. Засега Киев декларира готовност само за пълноправно членство в ЕС.

"Не можеш да бъдеш полуактивен или получлен на Европейския съюз“, каза Зеленски миналата есен. Но някои преходни периоди все още са неизбежни – всички събеседници на изданието в украинското правителство са съгласни. „Ако говорим за политическата сфера, очевидно можем да говорим за определени модели, при които Украйна първоначално ще има ограничена дума по определени въпроси“, каза Игор Жовква, заместник-ръководител на президентската администрация, в скорошно интервю за РБК-Украйна.

Някои европейски източници обаче смятат, че дори това би била твърде амбициозна цел – и на практика Украйна в момента очаква само по-тясно сътрудничество с ЕС в определени, макар и важни, области, като например присъединяването към единния пазар на ЕС. Но не и пълноправно членство. И тогава Киев ще трябва да отговори на въпроса доколко това ще бъде достатъчно. Това включва и от политическа гледна точка. В края на краищата „членството в ЕС“ е нещо разбираемо и електорално привлекателно. Но „преговорни глави“ и дори „единен пазар“ не са.

По време на войната Украйна многократно е извършвала истински чудеса, постигайки това, което дори най-добрите ѝ западни приятели са смятали за фундаментално невъзможно. Но членството в ЕС не е въпрос на чудеса или политическа воля, а на систематична и методична работа. Въпреки че политическият късмет също е от съществено значение.

Снимки: Getty images/iStock