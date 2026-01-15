Предизвестена смърт за фестивала "Любовта е лудост"? НДК търси много богат организатор, но съществува ли такъв?

Международният филмов фестивал "Любовта е лудост", който ежегодно се провежда във Варна през лятото, ще има нов организатор за предстоящите издания през 2026 г., 2027 г. и 2028 г. Това става ясно от съобщение на Националния дворец на културата (НДК), публикувано в Деня на българското кино - 13 януари. От 1993 г. до 2024 г. директор и организатор на фестивала бе проф. Александър Грозев, а последните две издания бяха организирани от Илия Алеков чрез фирма "Кинофест", който е управител на дистрибуторската компания "Бета филм".

Дългогодишният арт директор на "Любовта е лудост" проф. Александър Грозев, снимка: Iff Love is Folly / Мфф Любовта е Лудост/Facebook

В обявата на НДК изрично се казва, че "Национален дворец на културата – Конгресен център София" ЕАД е основател и собственик на "Любовта е лудост", което повдига някои въпроси в средите. Официалният сайт на фестивала не функционира, а в дигиталния каталог на фестивалите във Варна, в който е поместена информация за "Любовта е лудост" от първото му издание през 1993 г. до това през 2020 г. се казва следното: "Фестивалът е по инициатива на Община Варна, Фестивален и конгресен център в лицето на директора на центъра Илия Раев и филмовия критик проф. Александър Грозев".

Справка в Патентното ведомство показва, че действително "Национален дворец на културата – Конгресен център София" ЕАД притежава марката "Любовта е лудост", пишат колегите от "Сега". По-важният въпрос е какъв по-точно е приносът на НДК за осъществяването на ежегодния фестивал, който се провежда от повече от 30 години.

Фестивален и конгресен център - Варна, снимка: Международен театрален фестивал "Варненско лято"

Макар през годините ФКЦ - Варна да беше на самостоятелна издръжка, а през 2011 г. - прехвърлен към НДК, културният център функционираше самостоятелно, а фестивалът "Любовта е лудост" се провеждаше с основните усилия на проф. Александър Грозев. Миналата година Грозев обяви, че от НДК искат фестивалът да плаща, за да използва залите на ФКЦ - Варна. В крайна сметка сумата от 30 000 лв. е платена, но от фирма "Кинофест", които организираха изданието на фестивала през 2025 г., са се отказали от организацията на традиционния филмов форум, което принуждава ръководството на НДК да потърси нов организатор.

Изисквания и критерии

"Всички професионално подготвени представители на киноиндустрията са поканени да представят своите идеи за развитието на фестивала. Срокът за предоставяне на оферти е до 28.02.2026 г.", се казва в съобщението на НДК.

Снимка: БГНЕС

В изискванията за нов организатор на фестивала прави впечатление, че онзи, който получи позицията, ще трябва да осигури пълното финансиране на "Любовта е лудост" за следващите три години, да заплаща всички авторски права за филмите, които се показват по време на филмовия форум, и изобщо - да поеме пълното финансово обезпечаване на събитието, но и да покрие един от най-важните критерии, според ръководството на НДК: "Публично оповестяване на високия принос на "Национален дворец на културата – Конгресен център София" ЕАД и неговият клон Варна за провеждане на събитието и упоменаване на видно място и по подходящ начин дружеството и клон Варна върху всички печатни материали".

Пълните критерии и изисквания ще откриете тук.

Ръководството на НДК отговори

Actualno.com изпрати въпроси към ръководството на Националния дворец на културата, а отговори бяха получени изключително бързо. На въпрос в какво по-конкретно се е изразявала функцията на НДК през дългогодишното провеждане на "Любовта е лудост", нашата медия не получи конкретен отговор: "НДК като институция подкрепя и насърчава културното развитие на фестивалните формати, които продуцира. "Национален дворец на културата – Конгресен център София" ЕАД е собственик на Международния филмов фестивал "Любовта е лудост" във Варна, Салона на изкуствата, Киномания, Новогодишния музикален фестивал и др."

Снимка: Iff Love is Folly / Мфф Любовта е Лудост/Facebook

Отговорът на питането ни какво ще бъде участието на НДК за бъдещите три издания на фестивала във Варна при евентуалното намиране на нов организатор също не съдържа конкретика: "Целите, които си поставяме са заедно, в рамките на установени партньорски отношения, да представим най-доброто на зрителите. НДК винаги е помагал и подкрепял активно своите партньори. Ръководството му е отворено за дискусии, предложения и обсъждания. Провеждането на Фестивала е част от програмната политика на "Национален дворец на културата – Конгресен център София" ЕАД за утвърждаване на клона във Варна като водеща платформа за киноизкуство и за подкрепа на съвременното филмопроизводство както на национално, така и на международно ниво".

Попитахме НДК дали и при предишните издания на "Любовта е лудост" организаторът на фестивала е поемал цялата финансова тежест и дали през годините е имало някаква финансова подкрепа от страна на Националния дворец на културата. Конкретен отговор отново не получихме: "Фестивалът "Любовта е лудост" има своето утвърдено и запазено място в културния календар на страната. Нашата цел е той да се развива устойчиво и да привлича все повече зрители и професионалисти от филмовата индустрия, утвърждавайки позицията си на значимо международно събитие, което обединява професионалната филмова общност и широката публика."

Снимка: Пресцентър на НДК

На въпрос защо едно от изискванията към новия организатор е навсякъде задължително да отбелязва високия принос на НДК - София и неговия клон във Варна за провеждане на събитието получихме отговор: "Национален дворец на културата – Конгресен център София" ЕАД е собственик на Международния филмов фестивал "Любовта е лудост" във Варна".

На последния ни въпрос дали се допуска провал на конкурса и евентуално прекратяване на провеждането на фестивала не получихме отговор.

Какъв е приносът на НДК за големите филмови фестивали в България, на които е собственик?

Както става ясно от отговорите, които получихме, конкретика липсва и няма яснота, дадена от ръководно лице, за фактическото участие на НДК в провеждането на фестивала "Любовта е лудост".

По наша информация обаче Националният дворец на културата следва практически една и съща рамка при осъществяването на филмовите фестивали, на които е собственик. От НДК дават разрешение за провеждането им, но получават наем за залите (които са част от НДК или ФКЦ-Варна), както и процент от приходите от продадените билети от всички кина. Цялата финансова отговорност и всички финансови задължения са за сметка на организатора, а не на собственика на фестивала.

Така "Национален дворец на културата – Конгресен център София" ЕАД условно е продуцент на фестивалите, чиито лицензи държи, с публичното оповестяване, че те се осъществяват в партньорство между НДК и съответния организатор. Фактически обаче НДК няма никакъв финансов принос, а просто разрешава провеждането им.

Дали "Любовта е лудост" - фестивалът във Варна с над 30-годишна история, ще продължи своето съществуване вероятно ще разберем скоро. Изгледите не са никак добри. Но едно е ясно още сега - шансът да се намери човек или организация, която може да поеме цялата финансова тежест за осъществяването на международен филмов фестивал и на всичкото отгоре да излезе на печалба, е изключително малък.