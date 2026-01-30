"Престъпление 101" превръща Крис Хемсуърт в крадец от висока класа (ВИДЕО)

Актьорите Крис Хемсуърт и Марк Ръфало се събират в новия трилър "Престъпление 101", чиято европейска гала премиера се състоя в Лондон вчера, съобщи Ройтерс. Това е петата съвместна работа на звездите за киновселената на "Марвел". Хемсуърт играе Майк Дейвис - крадец от висока класа, който успява да избегне залавяне по време на серия обири по магистрала 101. Забелязвайки определен модел на действие, детектив Лу Любесник (Ръфало) започва да се приближава към Дейвис, който се съюзява с разочарованата застрахователна брокерка Шарън (Хали Бери) за голям обир, който преобръща живота и на тримата.

Снимка: Getty Images

"Първо приех да играя във филма. Прочетох сценария и се сетих за Марк, написах му есемес и той каза: "О, Боже мой, това е едно от най-великите неща, които съм чел", каза Хемсуърт на премиерата на филма в британската столица. "Отново да сме заедно, той е чудесен човек… това беше мечта", добавя актьорът.

Героите в "Престъпление 101"

Още: Нови легендарни филми са включени в Националния филмов регистър на САЩ

В лентата Дейвис внимателно подбира мишените си, действа бързо и без насилие. Филмът показва както неговите умения и емоционалната му страна, така и психологическата война между персонажите, добавя Хемсуърт.

"Това е доста различен персонаж от тези, които съм играл преди. Трябваше да се откажа от много стандартни похвати, които използвах, особено в екшъните и във филмите, където имаше много сила и показност", каза Хемсуърт.

Хали Бери, на 59 години, играе способната Шарън, която е подминавана при повишенията в службата си.

"Тази жена е много близка до мен, като жена на определена възраст, която чувства, че на тази възраст светът се опитва да ме подцени по някакъв начин или да ми каже, че времето ми е минало и нещата са приключили", казва Бери. "Просто отказвам да приема това. Нищо не е свършило. Тепърва започвам" , добавя тя.

Още: Нина Добрев влиза в опасен екшън с Ръсел Кроу (СНИМКА)

Във филма участват и Бари Киогън, Моника Барбаро и Ник Нолти. "Престъпление 101" е по сценарий и режисура на Барт Лейтън и е базиран на романа със същото име от 2020 г. на Дон Уилсън. Световната прожекция на лентата в киносалоните започва на 12 февруари, информира БТА.