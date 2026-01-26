Войната в Украйна:

Силни премиери: Новите филми с Натали Портман, Чанинг Тейтъм и Оливия Уайлд

26 януари 2026, 10:35 часа 261 прочитания 0 коментара
Натали Портман, Сет Роугън, Чанинг Тейтъм и Оливия Уайлд бяха сред големите имена, които представиха новите си филми на кинофестивала "Сънданс" в Парк Сити, щата Юта – последното издание на форума там преди преместването му в Болдър, Колорадо през 2027 г., съобщава Асошиейтед прес.

Снимка: Getty Images

Филмите

Една от най-обсъжданите премиери беше "Поканата" (The Invite)" – третият режисьорски проект на Оливия Уайлд и първият ѝ след "Не се тревожи, скъпа". Филмът, посветен на разпадащ се брак, получи бурни аплодисменти. Сюжетът проследява двойка на ръба (Уайлд и Сет Роугън), която кани съседите си (Пенелопе Крус и Едуард Нортън) на вечеря, прерастваща от неловки разговори в болезнени откровения. Режисьорката подчерта, че някои от най-силните сцени са резултат от актьорска импровизация.

Натали Портман представи "Галеристката" на режисьорката Кати Ян – мрачно-сатиричен филм за света на съвременното изкуство. Портман влиза в ролята на амбициозна галеристка, опитваща се да пробие на "Арт Базел-Маями", докато асистентката ѝ (Джена Ортега) се замесва в заговор за продажба на труп. На въпрос дали ролята има личен мотив, Портман отговори с хумор: "Никога досега не съм се опитвала да продам труп". Във филма участват още Стърлинг К. Браун, Зак Галифианакис и Катрин Зита-Джоунс.

Снимка: Getty Images

Силен емоционален отзвук предизвика и "Джоузефин" (Josephine) на Бет де Араужо – драма, базирана на личен травматичен спомен на режисьорката. Историята разказва за 8-годишно момиче, станало свидетел на сексуално насилие, и за безпомощността на родителите му, изиграни от Чанинг Тейтъм и Джема Чан. Залата беше препълнена, а Тейтъм призна, че е плакал многократно, гледайки филма за първи път заедно с публиката. Лентата ще се състезава за отличията на "Берлинале' през февруари.

Провокациите не липсваха и в "I Want Your Sex" на Грег Араки – проект, по който режисьорът работи повече от десетилетие. Филмът изследва сложна връзка между млад асистент (Купър Хофман) и скандална артистка (Оливия Уайлд), като Араки подчертава, че целта му е "позитивна секс" история, свободна от патриархални клишета. В продукцията участва и британската поп звезда Чарли Екс Си Екс, която се включва след кастинг "като всички останали", а сцените ѝ са заснети по време на кратка пауза от турнето ѝ.

Снимка: Getty Images

Сред премиерите беше и "Wicker", с Оливия Колман в ролята на саркастична рибарка, която си "поръчва" съпруг, изигран от Александър Скарсгард – още едно доказателство за нестандартния дух на фестивала.

Филмовият фестивал "Сънданс", който започна на 22 януари, продължава до 1 февруари, пише БТА.

