Кейт Уинслет с главна роля в новия филм от поредицата "Властелинът на пръстените"

Кейт Уинслет ще изиграе главната женска роля в предстоящия фентъзи епос на Анди Съркис "Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-гъл". 50-годишната актриса ще прекара периода от май до октомври в Нова Зеландия, за да заснеме сцените си в предстоящия филм, продуциран от Питър Джаксън, съобщи Deadline.

Медията отбелязва, че през 2025 Кейт е споменала в интервю с тях, че ще бъде извън Обединеното кралство за няколко месеца тази година, но отказала да разкрие причината за това, а източници потвърдиха, че това се дължи на участието ѝ в "Ловът на Ам-гъл".

Повече за "Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-гъл"

Новият филм ще разгледа периода между края на трилогията "Хобит" и началото на "Властелинът на пръстените", като се фокусира върху търсенето на Ам-гъл.

Анди Съркис, който изигра Ам-гъл чрез моушън кепчър в оригиналната трилогия, се завръща, за да режисира и да изиграе отново същия персонаж.

Очаква се Илайджа Ууд и сър Иън Маккелън също да се завърнат в ролите си на Фродо Бегинс и Гандалф.

Източник: БГНЕС

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
