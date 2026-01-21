Успешно неуспешни: Филмите с най-много номинации на антинаградите "Златна малинка"

Игралният филм "Снежанка" и римейкът на "Война на световете" водят с по шест броя номинации за антинаградите "Златна малинка", предаде Ройтерс. Те бяха представени в навечерието на обявяването на номинациите за отличията „Оскар" на американската Академия за кинематографично изкуство и наука, което е планирано за 22 януари.

With Oscar nominations a day away, Hollywood’s annual reckoning with its film failures took shape on January 21 as Disney’s live action ‘Snow White’ and the remake ‘War of the Worlds’ tied for six nods for the Golden Raspberry Awards https://t.co/apnRwHqx8j — Reuters (@Reuters) January 21, 2026

Призовете "Златна малинка" са ежегодна пародия на „Оскар", като показват смятаните за най-лоши изпълнения в Холивуд.

Най-лошите филми

Церемонията за 46-ите награди „Златна малинка“ е насрочена за 14 март, ден преди тази за връчването на отличията „Оскар", отбелязва Ройтерс.

"Снежанка" на студиото "Дисни", римейк от 2025 г. на анимационната класика от 1937 г., получи номинации за най-лош филм, както и за най-лош римейк, режисьор и сценарий. В продукцията Рейчъл Зиглър играе Снежанка, а Гал Гадот е в ролята на злата кралица. Седемте компютърно генерирани джуджета са номинирани за най-лоши поддържащи актьори и екранна комбинация.

Снимка: Disney/instagram

Научнофантастичният филм от 2025 г. "Война на световете", с участието на рапъра Айс Кюб и актрисата Ева Лонгория, базиран на романа на Хърбърт Уелс от 1898 г., също получи шест номинации, включително за най-лош филм, актьори, римейк, режисьор, сценарий и екранна комбинация.

The live-action “Snow White” and Ice Cube’s “War of the Worlds” lead the 2026 #Razzie nominations, with six nods... Posted by Variety on Wednesday, January 21, 2026

Сред другите номинирани са психологическият трилър Hurry Up Tomorrow, научнофантастичният филм "Стар Трек: Секция 31" и продукцията на Нетфликс "Роботизираният щат" с участието Мили Боби Браун.

Антинаградите "Златна малинка" са учредени през 1980 г. като антипод на холивудския награден сезон. Номинираните и победителите се избират от около 1100 членове на едноименната фондация от САЩ, от която са част филмови критици и експерти, както и представители на около две дузини страни, които се регистрират онлайн, уточнява Ройтерс, цитирани от БТА.