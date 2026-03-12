Лайза Минели на 80: Правя това, което обичам

"Наслаждавам се на изключителна кариера, като правя това, което обичам", казва в мемоарите си американската актриса и певица Лайза Минели, която днес, 12 март, навършва 80 години.

Дни преди юбилея излезе книгата ѝ, озаглавена "Kids, Wait Till You Hear This!", в която разказва за възходите и паденията в живота си. Тя е сред малцината творци, спечелили четирите най-престижни филмови, театрални, телевизионни и музикални награди - "Оскар", "Тони", "Еми" и "Грами".

Пътят към славата

Лайза Минели, която е родена на 12 март 1946 г. в Лос Анджелис, е дъщеря на холивудската звезда Джуди Гарланд и на режисьора Винсънт Минели. "Родителите ми бяха изключителни", казва актрисата в интервю за електронното издание на "Пийпъл". Лайза Минели буквално расте в студиата на MGM, където работят нейните родители.

Дебютът ѝ в киното е с филма "Доброто старо лято", когато е едва тригодишна. За участието си в продукцията получава възнаграждение от 47,50 щатски долара – дневната ставка, определена от Гилдията на филмовите актьори в САЩ. Често се изявява с Джуди Гарланд на театрална сцена и в телевизионни програми.

На 17 години Лайза Минели вече е танцьорка и певица в Ню Йорк. Първата й по-голяма роля е в мюзикъла "С водещия крак напред" и е отличена с наградата "Театрален свят". За участието си в мюзикъла "Флора - червеното бедствие" Минели печели приза "Тони" през 1963 г.

Активно се занимава и с пеене, като първия си студиен албум "Liza, Liza" записва през 1964 г. и е отличена с "Грами".

Проблеми с майка ѝ

Когато се присъединява към "семейния бизнес", Лайза Минели вижда непозната страна на майка си. Делейки сцена с Гарланд в Центъра за сценични изкуства "Паладиум" в Лондон, 19-годишната изпълнителка се чувства все по-уверена, а майка ѝ е все по-разстроена – до такава степен, че дъщеря ѝ я чува да казва на продуцента Харолд Дейвидсън: "Махни я от сцената ми, по дяволите", разказва в мемоарите си Лайза Минели.

За нея това е повратна точка, както пише в книгата, излязла на пазара на 10 март. Тя казва, че е се е научила да не се страхува, независимо от това кой е на сцената. Джуди Гарланд "можеше да бъде много настървена", признава дъщеря ѝ. "Беше моя майка, но изведнъж се превръщаше в Джуди Гарланд", казва Минели на най-добрия си приятел - пианиста Майкъл Файнстейн, цитиран от "Пийпъл".

Новоизлезлите мемоари на актрисата и певица се основават на разговори и чатове с музиканта от последното десетилетие, отбелязва изданието. "Тя трябваше да се научи да оцелява в една дисфункционална среда, която я накара да порасне в много ранна възраст", разказва Файнстейн за Минели пред "Пийпъл". По думите му тя трябвало да се грижи за майка си, тъй като Джуди Гарланд била пристрастена към успокоителни лекарства. Лайза Минели сменя 22 училища, за да е навсякъде с майка си. Гарланд и Винсънт Минели се разделят, когато дъщеря им е на пет години.

"На 13 години бях поела грижите за майка си – бях медицинска сестра, лекар, фармаколог и психиатър в едно", пише тя в книгата си. През 1969 г. Гарланд умира в Лондон от предозиране с лекарства, осем дни дъщеря ѝ не спира да плаче, след което лекар ѝ предлага успокоително - първата крачка към зависимостта на тези хапчета, която Лайза Минели развива. Според нея това е обремененост, наследена от майка ѝ. Лайза Минели през годините се бори с алкохолната и наркотичната си зависимости. Твърди, че от 11 години е "чиста", отбелязва "Пийпъл".

Още: Лайза Минели отказа да гледа филма за майка си, Джуди Гарланд (ВИДЕО)

Най-големите ѝ успехи

Международна известност, награди "Оскар" и "Златен глобус" Лайза Минели получава, след като влиза в образа на Сали Боулс във филма „Кабаре" от 1972 г. на режисьора Боб Фос. Той дава възможност на Лайза Минели да покаже таланта си на певица, танцьорка и драматична актриса. „След като спечелих „Оскар” през 1973 г., пред мен се отвориха още повече врати. Очаквах с нетърпение най-голямото си концертно турне дотогава. Бях засипана с филмови сценарии”, разказва тя в мемоарите си.

Минели признава, че Фос имал "голямо влияние върху мен като певица, танцьорка и актриса". На страниците тя твърди, че отношенията им от снимачната площадка прераснали в нещо повече. "Имаше сексуална енергия между нас. Да, много хора го мразеха. Аз обаче бях луда по него", пише тя.

Лайза Минели има четири брака зад гърба си. През 1967 г. се омъжва за австралийския бизнесмен Питър Алън, който обаче се оказва хомосексуалист. Последният й брак е с продуцента Дейвид Гест - женят се през 2002 г. на тържество с 1200 гости - звезди от кино и музикалния бранш, кум е Майкъл Джексън. Бракът им продължава около година. Сред любовните завоевания на Минели са Мартин Скорсезе, Михаил Баришников, Питър Селърс.

Освен в "Кабаре", Лайза Минели е известна с ролите си в "Ню Йорк, Ню Йорк", "Артър". Снимала се е в около 40 филма. Звездата ѝ на Алеята на славата в Холивуд бе открита през 1996 г.

Тя има издадени 11 музикални албума. През януари т.г. Лайза Минели записа нова песен за първи път от 13 години насам, като в нея е използван и изкуствен интелект. Сингълът е със същото заглавие като мемоарите ѝ - "Kids, Wait Til You Hear This!". През 2013 г. Минели записа песен за американския музикален телевизионен сериал Smash, отбелязва в. "Гардиън".

Още: Лайза Минели издава нова музика след 13 години. Експериментира с изкуствен интелект

Източник: БТА