Край на "Оскар"-ите по телевизията

Край на излъчването на най-комерсиалните филмови награди по телевизията. Церемонията по връчването на наградите "Оскар" ще се излъчва ексклузивно в YouTube от 2029 г., съобщи Американската филмова академия. Решението представлява радикален завой за филмовата индустрия, която продължава да гледа с резерви към стрийминг платформите, въпреки че зрителите все по-осезаемо се изместват онлайн.

Новото петгодишно споразумение означава, че най-престижното холивудско отличие ще бъде достъпно единствено в интернет за първи път в историята си, с което се слага край на десетилетното партньорство с американската телевизия ABC.

Според главния изпълнителен директор на Академията за филмово изкуство и наука Бил Креймър и президента ѝ Линет Хауъл Тейлър, решението ще позволи на наградите да достигнат "възможно най-голямата световна аудитория", което ще бъде от полза както за членовете на Академията, така и за цялата филмова общност.

Годишната церемония, която отличава най-добрите постижения в киното и събира най-големите звезди на Холивуд, традиционно се гледа от около 20 милиона зрители в САЩ и още милиони по света.

Настоящият договор на ABC за излъчване на "Оскар"-ите изтича през 2028 г., когато ще се проведе церемония номер 100. До този момент каналът, собственост на Disney, ще продължи да предава събитието.

Адекватна промяна

Снимка: Getty Images

Новото партньорство с YouTube, притежаван от Google, бележи смела промяна в момент, когато все повече хора консумират онлайн съдържание. Стрийминг платформите на технологичните гиганти от Силициевата долина вече привлякоха водещи творци с мащабни договори, въпреки критиките на режисьори, че техните филми рядко се задържат дълго в киносалоните.

Постепенно стрийминг продукциите получиха и по-широко признание от Академията – през 2022 г. Apple спечели "Оскар" за най-добър филм с "CODA".

Друга важна холивудска церемония – наградите на Гилдията на актьорите, наскоро ребрандирани като The Actors Awards – вече се излъчва в Netflix.

Снимка: Getty Images

YouTube държи най-големия дял от телевизионното време за гледане в САЩ сред всички стрийминг платформи, изпреварвайки дори Netflix. Сътрудничеството ще използва мащабния обхват на YouTube и ще внесе иновативни възможности за ангажиране на публиката, като същевременно ще бъде запазено наследството на наградите, се посочва още в изявлението на Академията.

Финансовите параметри на сделката не бяха оповестени. Специализираният сайт "Deadline" твърди, позовавайки се на източници, че сумата, предложена от YouTube, "не е имала икономически смисъл за Disney".

Говорител на ABC Entertainment заяви пред АФП, че телевизията е била "горд дом на "Оскар"-ите повече от половин век" и че очаква с интерес следващите три излъчвания, включително юбилейната церемония през 2028 г., като пожела успех на Академията занапред.

Снимка: iStock

Трудни години за "Оскар"-ите

Подобно на Холивуд като цяло, наградите "Оскар" преминаха през труден период през последните години заради промяната в навиците на по-младата аудитория. По време на пандемията от COVID-19 зрителите спаднаха до едва 10,4 милиона.

Последната церемония беше гледана от 19,69 милиона души – най-високият резултат от пет години насам – след като беше излъчена едновременно по ABC и стрийминг платформата Hulu. Онлайн излъчването обаче беше съпроводено от технически проблеми, които попречиха на част от зрителите да видят финалните награди.

Преди малко повече от десетилетие телевизионното излъчване на "Оскар"-ите редовно надхвърляше 40 милиона зрители, припомня БГНЕС.