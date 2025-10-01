Великият Гари Олдман бе посветен в рицарство от принц Уилям (ВИДЕО)

Носителят на "Оскар" Гари Олдман получи рицарско звание във вторник, 30 септември, в двореца Уиндзор в знак на признание за неговите заслуги в областта на драматичното изкуство. 67-годишният велик актьор, роден в Лондон, беше включен в списъка с почетни звания по случай рождения ден на краля, като по този начин беше отбелязана неговата кариера, отличаваща се с изключителна многостранност.

Снимка: Getty Images

По време на церемонията принц Уилям каза на звездата от "Slow Horses", че всеки път, когато вижда актьора на екрана в ролята на агента на MI5 Джаксън Ламб в хитовия сериал на Apple TV+, иска да "го измие добре". Олдман отговори: "Е, мисля, че днес съм се измил добре."

Prince of Wales a Slow Horses fan, says Gary Oldman as he receives knighthood pic.twitter.com/03ooFLpQ6t — PA Media (@PA) September 30, 2025

Кариерата на сър Гари Олдман

Актьорът е известен с това, че се превъплъщава в разнообразни персонажи, а неговите аплодирани изпълнения варират от ролята му на сър Уинстън Чърчил, за която спечели "Оскар", до емблематичния пънк рокер Сид Вишъс.

Неговата блестяща филмография включва също ролята на Лий Харви Осуалд в "JFK" (1991) на Оливър Стоун и главната роля на вампира в "Дракула" (1992) на Франсис Форд Копола по романа на Брам Стокър. Наскоро той възхити публиката с ролята на саркастичния Джаксън Ламб в "Slow Horses", базиран на популярната поредица книги на Мик Херон.

Други забележителни роли на Гари Олдман са Лудвиг ван Бетовен в "Безсмъртна любима" (1994) и запомнящият се Жан-Батист Емануел Зорг в "Петият елемент" (1997).

Олдман дебютира и като режисьор с полуавтобиографичния "Нито залък" (1997), филм, широко похвален за суровата си емоционална дълбочина. Тази продукция му носи награди БАФТА за най-добър британски филм и най-добър оригинален сценарий през 1998 г., припомня "The Independent". През 2022 г. Олдман заяви, че мисли за пенсиониране.