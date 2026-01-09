Престижни награди за Сара Джесика Паркър и Хелън Мирън

Матю Бродерик връчи на съпругата си Сара Джесика Паркър наградата "Каръл Бърнет", част от отличията "Златен глобус", за цялостен принос в телевизията, съобщи Асошиейтед прес. "Наистина ли искаш да се снимаш в телевизията?", си спомни той, че е попитал Паркър, когато тя за пръв път получила сценария за емблематичната си роля на Кари Брадшоу в "Сексът и градът" през 90-те години. Тя ѝ носи шест награди "Златен глобус" и две отличия "Еми". "Привилегия и мечта е да се наричам актьор", каза Паркър при получаване на приза.

Паркър говори и за времената, в които създателката на "Сексът и градът" Дарън Стар ѝ е предложила роля в него и какво означава приемането ѝ. Оригиналният сериал по HBO се превърна в културен феномен. Той има шест сезона, по него са направени два пълнометражни филма и скорошното продължение "И просто ей така".

Още: Българската песен, която помогна на Сара Джесика Паркър да прочете 153 книги

"Запознах се с Кари Брадшоу, Шарлот Йорк, Саманта Джоунс и Миранда Хобс", каза Паркър "и прекарах 25 години с най-славния екип от жени и актриси, с които се отнасяхме към целия Ню Йорк като телевизионен град на CBS, а улиците му бяха като "Студио 33".

Признание и за Хелън Мирън

Снимка: Getty Images

Хелън Мирън бе удостоена с наградата "Сесил Б. Демил" за цялостен принос в късното предаване на CBS, излъчило първото издание на Golden Eve ("Златната нощ") – отделна церемония, провела се във вторник за връчване на почетни отличия за кариера в хотел "Бевърли Хилтън", в навечерието на наградите "Златен глобус", които ще се състоят в неделя, 11 януари. И двете актриси ще бъдат отличени и тогава. Наградата "Каръл Бърнет" се дава за "изключителен принос към телевизионния екран и извън него".

Още: "Феминистка съм, но Джеймс Бонд трябва да е мъж"

Хелън Мирън, носителка на "Оскар" за ролята си на Елизабет Втора в "Кралицата", е спечелила три награди "Златен глобус" и е напът за четвърто отличие за участието си в сериала MobLand ("Земя на мафиятаЮ). През 2023 г. тя е удостоена със званието "дама" на Британската империя.

Наградата "Сесил Б. Демил" датира от 1952 г., когато е дадена на самия легендарен режисьор. Сред получилите отличието са Уолт Дисни, Джуди Гарланд, Опра Уинфри и Том Ханкс, съобщава БТА.