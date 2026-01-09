Любопитно:

Престижни награди за Сара Джесика Паркър и Хелън Мирън

09 януари 2026, 14:02 часа 224 прочитания 0 коментара
Престижни награди за Сара Джесика Паркър и Хелън Мирън

Матю Бродерик връчи на съпругата си Сара Джесика Паркър наградата "Каръл Бърнет", част от отличията "Златен глобус", за цялостен принос в телевизията, съобщи Асошиейтед прес. "Наистина ли искаш да се снимаш в телевизията?", си спомни той, че е попитал Паркър, когато тя за пръв път получила сценария за емблематичната си роля на Кари Брадшоу в "Сексът и градът" през 90-те години. Тя ѝ носи шест награди "Златен глобус" и две отличия "Еми". "Привилегия и мечта е да се наричам актьор", каза Паркър при получаване на приза.

Паркър говори и за времената, в които създателката на "Сексът и градът" Дарън Стар ѝ е предложила роля в него и какво означава приемането ѝ. Оригиналният сериал по HBO се превърна в културен феномен. Той има шест сезона, по него са направени два пълнометражни филма и скорошното продължение "И просто ей така".

Още: Българската песен, която помогна на Сара Джесика Паркър да прочете 153 книги

"Запознах се с Кари Брадшоу, Шарлот Йорк, Саманта Джоунс и Миранда Хобс", каза Паркър "и прекарах 25 години с най-славния екип от жени и актриси, с които се отнасяхме към целия Ню Йорк като телевизионен град на CBS, а улиците му бяха като "Студио 33".

Признание и за Хелън Мирън

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Хелън Мирън бе удостоена с наградата "Сесил Б. Демил" за цялостен принос в късното предаване на CBS, излъчило първото издание на Golden Eve ("Златната нощ") – отделна церемония, провела се във вторник за връчване на почетни отличия за кариера в хотел "Бевърли Хилтън", в навечерието на наградите "Златен глобус", които ще се състоят в неделя, 11 януари. И двете актриси ще бъдат отличени и тогава. Наградата "Каръл Бърнет" се дава за "изключителен принос към телевизионния екран и извън него".

Още: "Феминистка съм, но Джеймс Бонд трябва да е мъж"

Хелън Мирън, носителка на "Оскар" за ролята си на Елизабет Втора в "Кралицата", е спечелила три награди "Златен глобус" и е напът за четвърто отличие за участието си в сериала MobLand ("Земя на мафиятаЮ). През 2023 г. тя е удостоена със званието "дама" на Британската империя.

Наградата "Сесил Б. Демил" датира от 1952 г., когато е дадена на самия легендарен режисьор. Сред получилите отличието са Уолт Дисни, Джуди Гарланд, Опра Уинфри и Том Ханкс, съобщава БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Хелън Мирън награди Сара Джесика Паркър
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес