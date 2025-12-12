Лайфстайл:

Тайната формула на Леонардо ди Каприо и Мартин Скорсезе за кино шедьоври

Леонардо ди Каприо и Мартин Скорсезе надникнаха зад кулисите на своя творчески процес, споделяйки подробности по време на събитието "A Year in Time" на списание "Тайм" в Ню Йорк. Двамата – с дълга и многократно награждавана професионална история – разговаряха откровено за съвместната си работа и отбелязаха отличието на Ди Каприо като „Артист на годината“ на списанието за 2025 г.

Снимка: Getty Images

51-годишният актьор и 83-годишният режисьор са работили заедно по шест пълнометражни филма и един късометражен, като последният им проект е "Убийците на цветната луна" (2023). Седмото им сътрудничество – "Какво се случва през нощта" – вече е в подготовка. Ди Каприо ще си партнира с Дженифър Лорънс, с която вече снима "Не поглеждай нагоре", в адаптация по романа на Питър Камерън. От първата им обща работа през 2002 г. ("Бандите на Ню Йорк") творческата им връзка се е задълбочила и изгражда нарастващо доверие, разказаха двамата.

Легендарен тандем

Ди Каприо обясни, че ключов елемент от метода им е да "дебатират с месеци" върху филмите и сценариите – своеобразно кинообразование.

"Това е непрекъснато задаване на въпроси и търсене на противоположни гледни точки за начин на разказване, който може да не е най-очевидният. Правим същото и за новия филм, а процесът е едно от най-значимите обучения в живота ми", посочи актьорът.

Снимка: Getty Images

Скорсезе, когото Ди Каприо описва като педантичен и обсебен от детайла, разкри, че работата по сценария на "Авиаторът" е била белязана от множество подобни разговори. Режисьорът допълни, че началото на всеки негов проект започва "сам в стаята", с разгърнат сценарий пред него и музика, която му помага да изгради структурата от кадри.

Авторът на "Добри момчета" отдаде огромно значение на факта, че двамата успяват да преодолеят 32-годишната възрастова разлика и да се срещнат като творчески партньори на едно ниво.

"Умеем да работим заедно – и това се гради на доверие и обич", подчерта режисьорът. "Понякога стигаме до места, които изглеждат почти невъзможни", допълни той.

Снимка: Getty Images

Като млад актьор Ди Каприо е бил пламенен почитател на Скорсезе. Той си спомня как ходел на кино с баща си, който го съветвал да „стреми да работи“ с легендарния режисьор. Ди Каприо допълни, че подкрепата, която е получил от Скорсезе още в началото на кариерата си, е била изключително щедра – както и отношението му към младите творци изобщо.

Скорсезе определи "Вълкът от Уолстрийт" като решаващ момент в сътрудничеството им. Ди Каприо го е убедил да поеме проекта и именно доверието е станало основата на творческия процес. „Толкова дълбоко е залегнало в нашето партньорство, че опитвахме всичко – и най-неочакваните идеи се родиха точно от твоя ентусиазъм", каза режисьорът.

Снимка: Getty Images

Тази продукция дава на двамата пълна свобода, каквато в по-ранните им сценарии не е имало. „Беше почти като да работиш върху платно на Джаксън Полък. Сценарият беше чудесен, но в крайна сметка го разкъсахме и създадохме нещо напълно ново“, коментира Ди Каприо.

Актьорът подчерта, че остава пред камерата и няма намерение да режисира. "Не бих могъл да направя нищо, което да се доближи до това, което прави Мартин Скорсезе. Защо бих го правил? Единственото, което бих искал, е да съм наблюдавал повече процеса зад камера."

Снимките на "Какво се случва през нощта" започват през февруари, пише БГНЕС.

Ева Петрова
