Путин иска да приключи своята политическа кариера като Сталин и Иван Грозни, а не като загубил войната

Думите от заглавието са на дипломата и бивш министър на външните работи Надежда Нейнски, изречени в студиото на bTV. Според нея към настоящия етап мирът в Украйна не е реална опция и причините са няколко. Първо – в периода, в който текат преговорите за мир Владимир Путин заяви, че ако украинската армия не се изтегли от териториите, те ще бъдат завладени от Русия.

Второ – целта на Русия е да унищожи Украйна.

Как Русия ще съжителства с Украйна?

Според Нейнски целта на Русия е да унищожи всякакви украински символи. „Представете си как Путин ще се съгласи да съжителства с една Украйна, която е изключително враждебна към Русия. Аз лично не виждам как с тази политика, която Путин провежда и с тази негова обсесия, ще се стигне до мира, за който Тръмп говори“, коментира тя.

Нейнски добави, че руската пропагандна машина също едва ли би могла да пресъздаде като победа войната, ако Путин се съгласи на мирен план. „Изход от войната има и той е от натиска, който се упражнява върху Русия“, каза още тя.

