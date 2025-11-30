Войната в Украйна:

Младите хора не могат да бъдат купени с 50 или 100 лв., а искат условия, при които ще продължат да живеят и да се реализират

Младите хора не могат да бъдат купени с 50 или 100 лв., а искат условия, при които ще продължат да живеят и да се реализират

Думите от заглавието са на бившия министър на вътрешните работи и бивш посланик на България в Израел Румяна Бъчварова, изречени в предаването 120 минути по bTV. По думите ѝ липсата на перспектива е най-голямата заплаха за всеки един човек. "Младото поколение излиза на протест и има една съществена особеност – не е живяли в гладните години на социализма и в зората на демокрацията", посочи тя.

Правят се опити за купуване на гласове

През бюджета се правят опити да се купят избиратели, но дали са планирани нови избори ли не, не мога да кажа. Би могло да се случи и това, но само ако Бойко Борисов и Делян Пеевски решат да се случи, добави Бъчварова. По думите ѝ Бойко Борисов е в ролята на човека, който се опитва да постигне съгласие, но големият пропуск е липсата на коалиционно споразумение.

Според нея, ако се стигне до нови избори, може да се направи втори кабинет с първия мандат. Дали ще е същият тип коалиция или правителство, което да застане в дясно, но да се направи по-балансиран бюджет с по-рестриктивна данъчна и финансова политика, посочи Бъчварова. Тя запита защо ГЕРБ и властта се отказват от основното предимство за финансова стабилност, строга финансова дисциплина и плосък данък.

Според Бъчварова бюджет се прави не като се увеличават разходите, а като се прави опит да се оптимизира системата.

Румяна Бъчварова добави, че БСП разиграва своята чест и запазване на достойнството със заплахите, които отправи за напускане на властта. „Каквото и да се случи, мисля че те няма да напуснат управлението“, коментира тя.

Тя допълни, че управляващите биха оценили като собствена победа, ако сегашният бюджет остане в същия си вид. „Има една възможност, която би била печеливша за повечето страни – ако се направят съществени промени в бюджета, да се ограничат шансовете за кражба от бюджета, контролируемо увеличаване на дефицита и поемането на дълга и тогава, ако това бъде постигнато, управляващите могат да се поздравят с комуникация и диалог“, каза още Бъчварова.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
