Младите хора не могат да бъдат купени с 50 или 100 лв., а искат условия, при които ще продължат да живеят и да се реализират

Думите от заглавието са на бившия министър на вътрешните работи и бивш посланик на България в Израел Румяна Бъчварова, изречени в предаването 120 минути по bTV. По думите ѝ липсата на перспектива е най-голямата заплаха за всеки един човек. "Младото поколение излиза на протест и има една съществена особеност – не е живяли в гладните години на социализма и в зората на демокрацията", посочи тя.

Правят се опити за купуване на гласове

Снимка: БГНЕС

През бюджета се правят опити да се купят избиратели, но дали са планирани нови избори ли не, не мога да кажа. Би могло да се случи и това, но само ако Бойко Борисов и Делян Пеевски решат да се случи, добави Бъчварова. По думите ѝ Бойко Борисов е в ролята на човека, който се опитва да постигне съгласие, но големият пропуск е липсата на коалиционно споразумение.

Според нея, ако се стигне до нови избори, може да се направи втори кабинет с първия мандат. Дали ще е същият тип коалиция или правителство, което да застане в дясно, но да се направи по-балансиран бюджет с по-рестриктивна данъчна и финансова политика, посочи Бъчварова. Тя запита защо ГЕРБ и властта се отказват от основното предимство за финансова стабилност, строга финансова дисциплина и плосък данък.

Според Бъчварова бюджет се прави не като се увеличават разходите, а като се прави опит да се оптимизира системата.

Румяна Бъчварова добави, че БСП разиграва своята чест и запазване на достойнството със заплахите, които отправи за напускане на властта. „Каквото и да се случи, мисля че те няма да напуснат управлението“, коментира тя.

Тя допълни, че управляващите биха оценили като собствена победа, ако сегашният бюджет остане в същия си вид. „Има една възможност, която би била печеливша за повечето страни – ако се направят съществени промени в бюджета, да се ограничат шансовете за кражба от бюджета, контролируемо увеличаване на дефицита и поемането на дълга и тогава, ако това бъде постигнато, управляващите могат да се поздравят с комуникация и диалог“, каза още Бъчварова.

