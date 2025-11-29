Войната в Украйна:

29 ноември 2025, 11:01 часа 151 прочитания 0 коментара
Тестостерон лъхаше от Асен Василев (ВИДЕО)

Думите от заглавието са на бившия премиер и настоящ лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, изречени по време на Националната младежка академия на партията в Разлог. Думите на Борисов са продиктувани от петъчната разправия в парлемнта между него и ПП-ДБ за бюджета. Още: Борисов обяви какво ще се промени в бюджета, Мирчев и Василев го атакуваха пред медиите (ВИДЕО)

Борисов разказа как е бил провокиран политически от предаването „Панорама“ по БНТ, по време, на което Атанас Атанасов от ДСБ е ядосал вицепремиера Томислав Дончев за парите по ПВУ. На Атанасов искам в един плик с 3-4 червени печата и конопени въженца как ще подкрепят такъв кандидат на Държавна сигурност за президент, коментира Бойко Борисов.

Рая и Деница се стреснаха, гледам приижда Асен Василев

Снимка: БГНЕС

Впоследствие се ядоса и на критиките на ПП-ДБ в парламента за бюджета, че не е бил изтеглен. „Рая Назарян и Деница Сачева се стряскат и гледам приижда Асен Василев, който ме пита дали знам 45 точка от бюджета. Тези смелчаци и мъжаги могат да се изгаврят с мен, може да ме пипнат по ушето“, започна да се шегува Борисов с опозицията.

Той заяви, че целта на ПП-ДБ е била да си изпусне нервите и да „завали“ някого от тях. „Мен не могат да ме изкарат от нерви, защото когато аз съм се бил, те сигурно са били на курс по балет“, отсече Борисов.

