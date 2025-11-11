Войната в Украйна:

Държавата е раково образувание, то ражда корупция, а в "Лукойл" има много място за корупция

11 ноември 2025, 08:24 часа 498 прочитания 0 коментара
Думите от заглавието са на PR експера Диана Дамянова, голяма част от чиято кариера премина именно в "Лукойл" и българската част на руската компания.

Диана Дамянова напомни и друго - без особен управител на рафинерията не може да се надяваме на изключение от американските санкции. Според нея е абсурдно да се говори рафинерията да се продава на парче. "Аз ще я сложа в графата "глупости", добави тя за версията БЕХ да купи "Лукойл Нефтохим".

"Тази рафинерия не е едно копче, което да натиснеш да спре" - Дамянова напомни пред БНТ, че пълно спиране на рафинерията ще означава много сложна ситуация. Според някои експерти, това е невъзможно - ако се случи, рафинерията не може да почне да работи отново. По думите на Дамянова, има различни сценарии и етапи да се спира работата, както и до различни нива.

И още - Дамянова напомни, че "Лукойл" е организирал много сериозна структура на транспорт на горива. Затова е много важно българското правителство да предвиди всичко.

"Лукойл" като цяло не се конфронтира, сътрудничи (с властите), заяви Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.

Ивайло Ачев
