Спорт:

Няма да има повече спецоперации, ако се отнасяте към Русия с уважение

19 декември 2025, 14:56 часа 411 прочитания 1 коментар
Няма да има повече спецоперации, ако се отнасяте към Русия с уважение

„Няма да има повече специални операции, ако се отнасяте към Русия с уважение, ако уважавате нашите интереси, точно както ние постоянно сме се опитвали да уважаваме вашите“. С тези думи по време на т.нар. ежегодна „Пряка линия“ руският диктатор Владимир Путин се обърна към НАТО. Стопанинът на Кремъл не спира да плаши Алианса, а през 2025 г. стигна още по-далеч – с дронове в полското небе, изтребители в естонското въздушно пространство, предполагаеми руски безпилотни машини над летища в цяла Европа, саботажи, хибридни атаки и дезинформация.

Още: Путин от топлия стол в Москва: Зеленски защо не влезе в Купянск, като е техен? Превзехме го, но още се водят битки

Според Путин обаче НАТО, а не Русия, е настроена военно. „Ако не ни измамите, както измамихте с разширяванетона НАТО на изток“, няма да има повече „операции“, добави той. „Казаха, че няма да има повече движение на НАТО на изток с нито един инч. Това е цитат. Е, и какво? Както хората в нашата страна казват, изпързаляха ни. Не зачетоха нашите интереси в сферата на сигурността“.

Изразът „нито един инч на изток“ се отнася до уверението, дадено през 1990 г. от държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър на съветския лидер Михаил Горбачов, че НАТО няма да се разширява в бившата Източна Германия, ако Германия се обедини в рамките на Алианса.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Путин, докато говори за още война: Искаме мир! Зеленски не желае (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия Владимир Путин война Украйна война Русия НАТО
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес