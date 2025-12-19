Няма да има повече спецоперации, ако се отнасяте към Русия с уважение

„Няма да има повече специални операции, ако се отнасяте към Русия с уважение, ако уважавате нашите интереси, точно както ние постоянно сме се опитвали да уважаваме вашите“. С тези думи по време на т.нар. ежегодна „Пряка линия“ руският диктатор Владимир Путин се обърна към НАТО. Стопанинът на Кремъл не спира да плаши Алианса, а през 2025 г. стигна още по-далеч – с дронове в полското небе, изтребители в естонското въздушно пространство, предполагаеми руски безпилотни машини над летища в цяла Европа, саботажи, хибридни атаки и дезинформация.

Според Путин обаче НАТО, а не Русия, е настроена военно. „Ако не ни измамите, както измамихте с разширяванетона НАТО на изток“, няма да има повече „операции“, добави той. „Казаха, че няма да има повече движение на НАТО на изток с нито един инч. Това е цитат. Е, и какво? Както хората в нашата страна казват, изпързаляха ни. Не зачетоха нашите интереси в сферата на сигурността“.

Изразът „нито един инч на изток“ се отнася до уверението, дадено през 1990 г. от държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър на съветския лидер Михаил Горбачов, че НАТО няма да се разширява в бившата Източна Германия, ако Германия се обедини в рамките на Алианса.

