18 декември 2025, 08:06 часа 194 прочитания 0 коментара
Нямам никакви проблеми с гнева

Думите от заглавието са на лидера на МЕЧ Радостин Василев, изречени в студиото на bTV. Коментарът му идва в резултат на побоя, който си спретнаха лидерът на МЕЧ и народният предтавител от ДПС-Ново начало Гюнай Далоолу в пленарната зала на Народното събрание. "Приемете, че жертвата на насилие от народния представител от ДПС-Ново начало съм аз", защити се Василев.  Още: "Всякакви методи срещу Пеевски са позволени": МЕЧ обещаха още бой в НС (ВИДЕО)

Според него всички действия на ДПС са крайната точка на търпение. 

Реплики и дуплики между Радостин Василев и журналистите от bTV

Снимка: bTV

Още: Обиди ме на "циганин" и "мангал": Радостин Василев се закани за нов бой в парламента

МЕЧ гледат на президента. Румен Радев като партньор и го чакат да излезе на политическия терен. За формацията на Радостин Василев предсрочните парламентарни избори трябвало да се проведат през пролетта. 

"Очаквайте големи изненади", загатна Радостин Василев.

Водещите на сутрешния блок на bTV веднага репликираха лидера на МЕЧ. Първо Златомир Йочев заяви, че Радостин Василев е бил партньор със Станислав Балабанов в "Има такъв народ". Василев го контрира, че не са били партньори, а съпартийци. А Мария Цънцарова в дуплика заяви към Василев, че е направил партия, за да има къде да остане в политиката. 

Още:Бой в парламента: Радостин Василев и депутат на Пеевски се ритат (ВИДЕО)

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
