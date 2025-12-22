Любопитно:

Това за bTV е граница, която не може да бъде преминавана. Всяка форма на активизъм унищожава журналистиката

22 декември 2025, 12:53 часа 366 прочитания 0 коментара
Това за bTV е граница, която не може да бъде преминавана. Всяка форма на активизъм унищожава журналистиката

"Нека бъда абсолютно ясен: независимата, обективна журналистика не е просто слоган за нас в bTV - тя е основата на всичко, което правим, всеки ден. Всяка форма на активизъм фундаментално подкопава и унищожава достоверността на журналистиката, за която работим всеки ден. Това е граница, която не може да бъде преминавана."

Това заявява главният изпълнителен директор на bTV Media Group Ралф Бартолайт в позиция, с която телевизията информира за раздялата си с водещата на "Тази сутрин" Мария Цънцарова. По думите му изборът й да не изчака директна, добросъвестна дискусия с нас е непрофесионално и в пълно нарушение на доверието. "Аз лично бях организирал среща с нея за 13:00 часа днес, за да разрешим ситуацията и да ѝ предложим ясни професионални и редакционни опции, както и път напред. Като главен изпълнителен директор и журналист с международен опит с десетки години опит в бранша, считам решението ѝ да постъпи по друг начин за умишлено отхвърляне на диалога", пише той.

И още: "Напълно разбираме чувствителността в страната и по-широкия политически контекст в България. Въпреки това, bTV няма да съобразява - и никога няма да съобразява - своето новинарско отразяване, за да служи на една единствена политическа гледна точка или програма", е заявил Бартолайт.

Обвинения и нападки

В пространната си позиция телевизията обвини водещата в политически пристрастия и изкривяване на реалността. Тя е укорена и за брандираната си чаша с надпис "Време е за истинска промяна", с която се появи на ефир и с която стартира протести на гилдията в нейна защита. Вижте в какво още я обвини медията ТУК.

Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
bTV Мария Цънцарова Ралф Бартолайт
