"Има го, но не е там, където го търсят". Така депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев коментира пред БНТ на 23 юли тема, която отключи колегата му от "Демократична България" Мартин Димитров. Икономистът от ДБ каза, че никой от управляващите не е представил проектите, по които са заложени бъдещи плащания и които трябва да бъдат разплатени с Бюджет 2026 - такава е тезата на кабинета на Румен Радев, говорещ за "тежко наследство" от предишни управления.

"Бюджетите са по една и съща форма, това не е свободно съчинение. Сумите, които ги търсят, са описани в самите министерства. Няма черна каса в бюджета, има черна дупка в спомените и размислите на някои хора. Те знаят, че този дефицит от нас е наследен и е такъв, какъвто е", отвърна Явор Гечев пред БНТ.

Снимка: БГНЕС

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Нови договори с общините?

В член 113 от Закона за държавния бюджет пише, че Румен Радев "ще подписва нови договори с общините без правила", каза още Мартин Димитров. Говорим за критериите за класиране, уточни той.

"Ние трудно ще можем да реализираме обществени поръчки, които да бъдат реализирани до края на годината. Бюджетната форма е същата, която се прави от 15 години насам", отговори Явор Гечев и попита кога изобщо е имало такива критерии в бюджета.

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