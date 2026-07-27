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Радев e политическо нещо от Алиекспрес, което не е ясно какво прави, но ни закопава всеки ден

27 юли 2026, 10:11 часа 300 прочитания 0 коментара
Снимка: Студио Actualno
Радев e политическо нещо от Алиекспрес, което не е ясно какво прави, но ни закопава всеки ден

Твърдението как сме имали собствена външна политика е абсолютна глупост. Това, което имаме е държава, която започва да пречи на европейското обединение. Държава, която в лицето на Румен Радев "продава" националния интерес за гориво и изолира България от Европа, докато я превърне в парий.

Това написа депутатът от "Демократична България" (ДБ) Елисавета Белобрадова, която остра разкритикува бившият президент и настоящ премиер на страната.

"Помните ли когато господин Витанов или Слави Василев (не помня кой от двамата) обясняваше, че Радев не бил Орбан, а Маджар. Радев не е ни Орбан, ни Маджар, а политическо нещо от Алиекспрес, което не е ясно какво прави, но знаем, че ни закопава всеки ден", категорична е тя.

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цитати Румен Радев Елисавета Белобрадова
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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