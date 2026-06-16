Къде отиват парите ни: Радев представи СИГМА - системата за прозрачни обществени поръчки

Министър-председателят Румен Радев представи Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ (СИГМА) - новият публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. "Правителството направи първа стъпка към създаването на автоматизирана система за контрол върху разходването на публични средства и обществените поръчки", анонсира Радев при представянето на новата дигитална платформа за проследяване на публичните разходи.

Според него инциативата е част от поетите ангажименти за повече прозрачност в управлението и ограничаване на възможностите за неправомерно влияние върху държавните ресурси. "Поехме ангажимент не само да ограничим достъпа на определени икономически кръгове до публичните ресурси, но и да създадем механизми, които да предотвратят бъдещо овладяване на институции и обществени средства", заяви Радев. Премиерът подчерта, че още в първия месец от работата на кабинета е направена важна крачка към изграждането на автоматизиран контролен механизъм.

По думите му Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е разработило платформа, която събира и обобщава големи обеми информация, свързана с обществените поръчки и разходването на публични средства. Системата позволява бързо проследяване на това къде отиват бюджетните средства, кои компании печелят поръчки и по какъв начин са избрани изпълнителите.

Още: Задава ли се "Боташ" 2 с още по-големи мащаби: Говори бившият съветник на Гюров за изборите (ВИДЕО)

Новият инструмент ще предоставя информация за стойността на договорите, броя на участниците в процедурите и начина, по който са проведени обществените поръчки. "Ще може ясно да се види къде отиват парите на данъкоплатците, кои фирми печелят поръчките и дали те са възложени след реална конкуренция или при ограничен брой участници", обясни премиерът. Според него платформата ще даде възможност за по-лесно откриване на рискове и потенциални нарушения при възлагането на обществени поръчки. Румен Радев изрази увереност, че системата ще бъде полезна не само за държавната администрация, но и за бизнеса, медиите и контролните органи.

"Тази система ще осигури по-голяма прозрачност и ще даде на обществото достъп до важна информация за управлението на публичните средства", посочи той. Премиерът определи проекта като важна стъпка към по-ефективен контрол върху държавните разходи и повишаване на доверието в институциите.

Какво още ще може новата система?

Още: "Пари в хазната няма, триковете са изчерпани": Радев очерта сложна ситуация с бюджета (ВИДЕО)

Премиерът Радев подчерта, че платформата вече работи в реално време и автоматично обработва всяка нова обществена поръчка, публикувана в държавната система за електронни обществени поръчки.

Според него основното предимство е, че за първи път информацията се обобщава и подрежда по различни критерии, което позволява лесно да се проследи кои институции възлагат най-много обществени поръчки, кои фирми печелят най-много средства и по какъв начин са избрани изпълнителите.

Радев заяви, че следващият етап е системата да обхване и вътрешноведомствените разплащания между държавни структури, които в момента не попадат в обхвата на обществените поръчки. "Не всички движения на публични средства минават през обществените поръчки. Затова следващата стъпка е да проследяваме и вътрешните плащания между държавни институции", посочи премиерът.

Той съобщи още, че се разработват допълнителни функционалности за автоматично откриване на съмнителни практики, включително случаи на предварително насочени обществени поръчки, фаворизиране на определени фирми, свързани лица и необосновано завишени цени. "Това е началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без достъп до информация няма как да се борим ефективно с корупцията", заяви Радев и призова медиите активно да използват платформата.

Още: Министър на Радев разработва нов вид изкуствен интелект - Sigma AI

Параметрите

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев представи в детайли платформата СИГМА, която обединява данни за обществените поръчки от периода 2020-2026 г. По думите му системата съдържа информация за над 193 000 договора и обособени позиции на обща стойност над 51 млрд. лева, сключени от повече от 4400 държавни институции и общини с над 17 000 компании.

Василев обясни, че досегашната система за обществени поръчки позволява достъп до документите, но не предлага анализи и връзки между данните. "До момента информацията съществуваше, но беше трудно достъпна и практически невъзможна за цялостен анализ. СИГМА дава възможност всеки гражданин за секунди да проследи как се харчат публичните средства“, каза министърът.

Платформата позволява търсене по институции, общини, фирми и конкретни договори, като показва начина на възлагане, броя на участниците и стойността на всяка поръчка. Сред институциите с най-голям обем обществени поръчки според първоначалните данни са Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на транспорта и „Булгартрансгаз“, а сред общините водят Столичната община, Бургас, Варна и Пловдив.

Министърът подчерта, че платформата е с напълно свободен достъп и отворен код, а данните могат да бъдат експортирани и използвани от журналисти, неправителствени организации, изследователи и граждани за допълнителни проверки и анализи. По думите му всички данни са достъпни в отворен формат и могат да бъдат сваляни и обработвани допълнително. „Отваряме информацията за всеки, който иска да анализира как се харчат публичните средства и да търси зависимости или проблеми“, заяви Василев.

Той подчерта, че платформата е разработена с отворен код и ще може да бъде надграждана с идеи от IT общността и гражданския сектор. Министърът съобщи, че първата версия на СИГМА е разработена за по-малко от месец от екипа на министерството със съдействието на Агенцията по обществени поръчки и „Информационно обслужване“.

По думите му за разработката не са изразходвани допълнителни бюджетни средства, а е използван капацитетът на държавната администрация. Според Василев прозрачността е ключов инструмент за възстановяване на общественото доверие. „Когато гражданите могат лесно да проследят къде отиват парите от техните данъци, доверието в институциите се повишава“, каза той.

Министърът отбеляза, че платформата е създадена така, че информацията да бъде достъпна и разбираема дори за хора без специализирани познания.