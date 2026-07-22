ГЕРБ настоява президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), преди парламентът окончателно да се произнесе по искането за разполагане на американски самолети цистерни във военновъздушната база "Безмер" край Ямбол.

"Те в чужбина казват yes, yes, yes, а за вътрешна употреба - нет, нет, нет, за да ги чуят тези, които искат да чуят това. Думата на управляващите изобщо не тежи", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред депутатите от партията в излъчване на живо във Facebook.

Той отправи остри критики към управляващото мнозинство от "Прогресивна България", като го обвини в противоречиви позиции по ключови въпроси, и настоя държавният глава да свика КСНС, преди Народното събрание да вземе окончателно решение по американското искане.