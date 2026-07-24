Искахме да бранят републиката, а какво - глад, мизерия, болести, кредити, сега и война

"Нито един трезво мислещ българин не е на друго мнение – обезпокоени сме от факта, че авиобаза „Безмер“ ще бъде дадена за курбан, че ще сме първа мишена". Това каза пред камерите на bTV Теодора Тачева - кмет на село Козарево, община Тунджа, област Ямбол. Там започна подписка срещу разполагането на до 8 американски самолети-цистерни и стотици военнослужещи на военното летище по предложение на правителството на Румен Радев.

"Хората са обезверени, накърнени, обидени, защото, както знаете, регион Ямбол беше с най-голям процент активност в гласуването за г-н Радев. Ние очаквахме от него и от новото правителство да брани нашата република, да има по-спокойна държава, да има мир, а в крайна сметка какво се случи – глад, мизерия, болести, кредити, а сега и война. Не сме го заслушили с нищо това", заяви Теодора Тачева.

Снимка: БГНЕС

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Протест

Жителите на село Безмер ще посрещнат с протест американските самолети-цистерни, които се очаква да кацнат днес в авиобаза "Безмер" край Ямбол. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток.

Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета-цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище “Безмер”. Те ще останат там до 1 октомври.

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