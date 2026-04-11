Когато Бойко Рашков беше министър, неговата работа беше свършена перфектно

11 април 2026, 9:23 часа 570 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в сутрешния съботен блок на БНТ, при Георги Любенов. Думите на Костадинов бяха всъщност част от критика към работата на МВР сега - хващали били хора с пари за купуване на гласове, но не казвали за коя партия щели да се купуват гласове.

Уникалното в обяснението на Костадинов - "Възраждане" имало информация за "някакъв руснак, украинец", който купувал гласове.

"Не виждам особена разлика между Радев и Асен Василев" - това е прочитът на Костадинов за ситуацията седмица преди предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Още: Общински съветник от Разлог и член на СИК са задържани за търговия с гласове

Емил Дечев: Кметове са замесени в схеми с помощи и купуване на гласове

Ивайло Ачев Отговорен редактор
