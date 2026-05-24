Путин вече дори не може да произнесе ясно думата "ура", но все още побеждава жилищни сгради с ракетите си

"Путин вече дори не може да произнесе ясно думата "ура" - говори завалено и мърмори - но все още побеждава жилищни сгради с ракетите си. Изстреля три руски ракети срещу водоснабдително съоръжение. Изгори пазар. Повреди десетки жилищни сгради. Удари няколко обикновени училища. Изстреля своя "Орешник" срещу Била Церква. Те наистина са откачени. Важно е това да не остане без последствия за Русия. Днес всеки по света, който не мълчи и избере да помогне на Украйна, е защитник на живота". Това каза украинският президент Володимир Зеленски, визирайки руската масирана комбинирана въздушна атака срещу Киев, както и "представянето" на Путин що се отнася до удара в Старобелск - ОЩЕ:

"Важно е Украйна да не е сама. Необходими са решения – от Съединените щати, от Европа и други – за да накараме онзи стар "Орешник" в Москва най-накрая да произнесе думата "мир". Благодаря на всички, които помагат! Слава на Украйна!", добави Зеленски:

😬 “Putin can’t even properly pronounce the word ‘ura’ anymore — he slurs it — yet he still keeps ‘defeating’ residential buildings with his missiles”



According to the Ukrainian president, Russia launched around 90 missiles and 600 drones against Ukraine. At least 83 people… https://t.co/PSlj6JpYHc pic.twitter.com/jLuKSTSENm — NEXTA (@nexta_tv) May 24, 2026