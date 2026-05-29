Русия има средства да сравни всички със земята

"Както казахте, те имат средства да сравнят със земята руските бази. Руската федерация има всикчи средства, за да сравни със земята тези, които се опитат да го направят." Това каза руският диктатор Владимир Путин. В своето изявление той допълни още, че "що се отнася до това, че казах, войната отива към край, го казах заради анализа на ситуацията на фронта. Нашата армия настъпва по всички направления - всеки божи ден". Това заяви руският диктатор Владимир Путин. И моментално уточни, че не може да назове конкретен срок за край на войната в Украйна "в условията на бойни действия" - не заяви, че например след 3 дни ще превземе Киев.

Putin:



Russia has all the means necessary to raze to the ground anyone who attempts to destroy Russian air defense bases. pic.twitter.com/KIMMkDdLKv — Clash Report (@clashreport) May 29, 2026

Путин пак говори за край на войната: Скоро, но срок не каза. Z-каналите не спират с черните краски (ВИДЕО)

Заплаха към Армения

Руският президент отправи и заплаха към Армения, ако страната продължи своя път към Европейския съюз. Путин припомни, че "кризата в Украйна е започнала с нейната евроинтеграция." По думите му "Никакви решения на арменското ръководство няма да развалят отношенията между нашите народи. Въпреки това, могат да възникнат икономически трудности, ако Армения се присъедини към ЕС. Кризата в Украйна започна с опитите за присъединяване към ЕС... Обичайните изисквания за мигрантите ще важат за арменските граждани, ако те напуснат ЕИС. Армения ще загуби 14% от БВП си, ако цените на енергията бъдат принудени да се повишат поради излизането ѝ от ЕИС."

Путин към Армения: Спомнете си как започна всичко в Украйна (ВИДЕО)