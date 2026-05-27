Йес, сър, ще го направим - това е процесът на вземане на решения

Думите са на Джон Болтън, бивш съветник по националната сигурност на Доналд Тръмп, в първия мандат на милиардера като президент на САЩ. А казаното сега касае отново Тръмп - и сегашния американски военен министър Пийт Хегсет - Още: Готов съм да поема куршум за тази страна
Болтън уточни, че процесът на вземане на решения в Белия дом сега е Тръмп да каже, че иска нещо и Хегсет да каже моментално, че ще бъде изпълнено - независимо какво е, дали е целесъобразно, дали е разумно, дали дори е изпълнимо:
🫠 “I think we’d like to do X.” — “Yes, sir, we’ll do it.”— NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2026
That’s how John Bolton described decision-making in Trump’s White House.
According to Trump’s former National Security Advisor, the process is now extremely simple: Trump says an idea, and Defense Secretary Pete Hegseth… pic.twitter.com/TgRi7po3zM
А на този фон, в центровете на имиграционните служби в САЩ има рекорден брой самоубийства, откакто Тръмп е на власт:
⚰️ ICE detention centers have reached a record level of migrant suicides— NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2026
Since the start of Trump’s second term, at least 9–10 suicides have been reported in ICE detention facilities. In just the first months of 2026 alone, there were already 5–7 cases — the worst figure in the… pic.twitter.com/ZVJN1xcDva
Още: Не знам дали церемонията в Китай за Путин беше по-добра от моята - мисля, че моята я би