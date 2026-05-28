Когато си бил диктатор за над 20 години, всеки до теб те лъже

Думите от заглавието са на полския външен министър Радослав Сикорски. Той ги каза като част от изясняване на позицията си за преговори с руския диктатор Владимир Путин за Украйна. Сикорски категорично каза, че е скептичен за такива преговори и посочи защо - ОЩЕ: Да губиш от Украйна не е позорно. Украинците са руснаци – като нас. А руснаците никога не губят

Първият му аргумент са думите от заглавието - с уточнение, че точно защото около диктаторите има само блюдолизци и те разбират много късно колко невъзможни са целите, които искат да постигнат и ги изоставят "твърде късно". Вторият - Путин е човек, на чиято дума не можеш да разчиташ и чийто подпис не важи за нищо. Неговият подпис стои под договора, определящ руско-украинската граница - как да очакваме да уважава следващ договор, като не спазва настоящ, подчерта Сикорски.

"Мисля, че войната ще бъде приключена от някой друг (не от Путин)", заключи Сикорски:

Polish FM Radosław Sikorski says he sees little point in negotiating with Putin.



According to Sikorski, dictators who stay in power for decades become detached from reality because everyone around them lies to them. He also reminded that Putin has…

