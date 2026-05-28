Спорт:

Когато си бил диктатор за над 20 години, всеки до теб те лъже

28 май 2026, 8:34 часа 811 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Когато си бил диктатор за над 20 години, всеки до теб те лъже

Думите от заглавието са на полския външен министър Радослав Сикорски. Той ги каза като част от изясняване на позицията си за преговори с руския диктатор Владимир Путин за Украйна. Сикорски категорично каза, че е скептичен за такива преговори и посочи защо - ОЩЕ: Да губиш от Украйна не е позорно. Украинците са руснаци – като нас. А руснаците никога не губят

Първият му аргумент са думите от заглавието - с уточнение, че точно защото около диктаторите има само блюдолизци и те разбират много късно колко невъзможни са целите, които искат да постигнат и ги изоставят "твърде късно". Вторият - Путин е човек, на чиято дума не можеш да разчиташ и чийто подпис не важи за нищо. Неговият подпис стои под договора, определящ руско-украинската граница - как да очакваме да уважава следващ договор, като не спазва настоящ, подчерта Сикорски.

"Мисля, че войната ще бъде приключена от някой друг (не от Путин)", заключи Сикорски:

Още: Путин вече дори не може да произнесе ясно думата "ура", но все още побеждава жилищни сгради с ракетите си

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
мирни преговори Путин Владимир Путин цитати Радослав Сикорски
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес