Думите от заглавието са на лидера на ГЕРБ и ескпремиер Бойко Борисов, който даде поредно километрично интервю - този път 2 часа пред "Капитал". Те са част от отговор на въпрос какви са амбициите му в политиката след толкова години, в които зае редица ръководни обществени постове в България.

"Ами аз съм, в сравнение с колегите, които управляват в момента в света, между 75-85 години, премиерът Моди е над 80, бразилецът е на 85-86, колегите Си Цзинпин, Путин са по 70 и кусур, 80, аз съм още на младежки години. То е занаят. Дали ти се получава, или не ти се получава. За много неща ни се получи. Ако сега бяхме, заклевам се, 1 януари 25-та и ми зададеш въпросите за Шенген, еврозона, План за възстановяване, ще мъцам, ще хъкам, ще се гъна, ще се въртя. Не вярвам, че стана! Толкова не вярвам, че съм толкова щастлив, сигурен и, как да го кажа, с добро настроение. Изпълних всичко, което тази година исках да случи. Да, лошо свърши, като бой на сватба накрая. Направихме всичко и накрая протестите, дадохме оставка - така го сравнявам най-образно", гласи пълният отговор на Борисов.

Колкото до самото интервю - особено силно впечатление прави как Борисов "мъца, хъка, гъне се и се върти" в частта за промените в Изборния кодекс и машинното гласуване, където многократно е поправян чрез въпроси за свои твърдения - най-вече, че машините били "ала-бала". В нито един момент лидерът на ГЕРБ не даде технически доказателства, че със сегашните машини за гласуване може да се правят мащабни изборни измами.

