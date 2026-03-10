Правителството на Гюров:

Никой друг президент не би могъл да направи някои от глупостите, които аз правя

10 март 2026, 10:42 часа 143 прочитания 0 коментара
Думите от заглавието са точен цитат на казана реплика от американския президент Доналд Тръмп. Той използва думичката "shit", а в английския език тя има доста значения, включително и не само нецензурни - например "неща". Пример от българския език е думичката "такова". Отделно за "shit" са нецензурните преводи, като например "фекалии" и по-разговорни варианти на тази дума.

Наистина не ми пука дали Иран ще играе на Световното първенство по футбол

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
