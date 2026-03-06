Много прилича на 2022 година, когато Русия нападна Украйна

Думите от заглавието са на икономиста от "Отворено общество" Георги Ангелов, който говори за икономическите последствия от новата война в Иран. Разликата, според него, е че сега Азия страда от енергийна гледна точка, през 2022 година беше Европа - той каза, че Южна Корея например е толкова отчаяна, защото има резерви от газ за няколко дни, че купува отвсякъде на каквато и да е цена.

220 млн. барела петрол дневно минават през Ормузкия проток, напомни Ангелов пред БНТ. Според него, големият проблем за Европа сега е самолетното гориво, защото то се произвежда основно в арабския свят, но пък България може да спечели като туризъм, след като арабските държави отпадат от картината.

Иран иска да предизвика петролен шок и поне засега изглежда им се получава, каза още Георги Ангелов. Ако войната продължи повече от 4-5 седмици, ще има пазарен шок, прогнозира той и поиска да се мисли за още данъци върху печалбите на петролния сектор.

