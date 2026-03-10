Безгрешни са само ПП-ДБ. Останалите сме грешали, аз най-много

Думите от заглавието са на бившия МВР министър Румен Петков, който не пропуска възможност да се появи и да заяви по всякакъв начин подкрепа за политически линии, обслужващи диктаторски и авторитарни режими като тези в Русия и Иран. Петков беше поканен в сутрешния блок на БНТ, след като телевизията вече има нов директор след ерата "Емил Кошлуков" - Милена Милотинова. Той уточни, че казаното в заглавието е все пак в шеговит контекст.

Според Петков това, че Левицата губи и губи гласове, тръгвало от "комуникационни грешки", като той си спомни периода още 2008-2009 години. На няколко пъти в разговора с водещите Симеон Иванов и Христина Христова той снизходително им обясняваше как били "млади" и не помнели например времето, когато Надежда Нейнски (тогава Михайлова) била пак външен министър и какво станало тогава с медицинските ни сестри в Либия.

Петков не пропусна и дозата си информационна отрова по адрес на Украйна, напомняйки откровени лъжи на руската пропаганда като тази, че Володимир Зеленски имал златна тоалетна, както и скандално задържаните пари и злато в Унгария на украинската банка "Ощадбанк". Самите унгарски власти не са повдигнали никакви обвинения след този арест и пуснаха задържаните, но продължават да не "освобождават" парите и златото, а унгарският премиер Виктор Орбан тръгна спешно да прави закон, който да позволи този "арест" на парите и ценностите, докато трае разследване - ОЩЕ: Белезници, превръзки на очите и припадък: Украйна с брутални обвинения срещу Унгария за похитените от "Ощадбанк" (ВИДЕО)