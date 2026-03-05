Сутрин рано имам чувство за хумор, но този път няма да Ви отговоря

Думите от заглавието са на бившия министър на отбраната Николай Свинаров - така той отговори на напомняне от водещата на сутрешния блок на БНТ Христина Христова, че от водената от Костадин Костадинов партия "Възраждане" казаха, че само те можели да преговарят успешно с Иран, така че режимът на аятоласите да не напада България.

При молбата на Христова за коментар, Свинаров каза написаното в заглавието. И добави още нещо, за службите ни - те говореха как нямало да има война в Украйна.

НА СНИМКАТА: Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов