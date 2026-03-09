Сарафов да каже кой е началникът и кой е политическият властелин

Думите от заглавието са на бившия служебен министър на правосъдието и сегашен лидер на БСП-Обединена левица Крум Зарков в ефира на Нова телевизия. Той призова Борислав Сарафов, който бе наречен от няколко съдебни състава "Г-н Никой" да каже за връзката му с Петьо Еврото, както и дали има заплахи към българския европрокурор Теодора Георгиева. Още: Властта се пази зад бента на омертата: Крум Зарков за диванчетата на Петьо Еврото

Завладяната държава и нейното прегрупиране

Снимка: БГНЕС

Крум Зарков добави, че системата на завладяната държава не може да бъде удържана повече, но може да се опита да се прегрупира. „Усилията на служебното правителство трябва да бъдат подкрепени в тази посока. За две седмици направи две важни неща. Първо служебният кабинет позиционира Министерство на правосъдието срещу Борислав Сарафов. Второ - активира единствената процедура, която е налична във ВСС за смяната на Борислав Сарафов“, допълни лидерът на БСП.

Според Зарков има системен проблем на завладяване на една институция – прокуратурата. Когато функционира по този начин държавното обвинение, то нито един български гражданин не може да бъде уверен, че ще има разследване, когато бъде обвинен. Властта се пази зад бента на омертата – власт, която бидейки делегитимирана, запазва своята реална и репресивна сила през канапетата на Пепи Еврото, коментира Крум Зарков.

Още: Теодора Георгиева: Записите с мен и Петьо Еврото са изпратени от кабинета на Борислав Сарафов