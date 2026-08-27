Много хора могат да слязат от автомобилите си, знаейки, че с таксита ще се придвижат по най-добрия начин (ВИДЕО)

"Таксиметровият транспорт е една добра алтернатива на градския транспорт и на личния автомобил. Това може да даде възможност на хората по-бързо и ефективно да се придвижват в града. Много хорат могат да слязат от автомобилите си, знаейки, че с таксита могат да се придвижат по най-добрия начин". Това каза председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров по време на брифинг в парламента във връзка със законопроект на "Продължаваме промяната" за бус лентите и възможността те да бъдат ползвани от такситата.

Предложение на ПП за бус лентите

На брифинг в парламента беше представен законопроект на "Продължаваме промяната", с който се предлага да се даде възможност на такситата да се движат в бус лентите, когато са с пътници.

Според "Продължаваме промяната" този закон е значим за групи от хора, като родители, които карат децата си на училище, възрастни хора, които бързо трябва да се придвижат до болници и туристи, които пътуват до гара или летище. Законопроектът според партията е от значение и за таксиметровите шофьори, тъй като ще стоят по-малко в задръствания и ще могат да правят повече курсове.

"Този законопроект дава възможност по много по-оптимален начин да се използват платната. Бус лентите остават приоритет за градския транспорт. Това трябва да стане ясно, те ще бъдат използвани само единствено от таксита с пътници вътре и на места, където няма да затруднява градския транспорт", заяви Петров. ОЩЕ: ПП искат такситата да се движат в бус лентите, когато са с пътници (ВИДЕО)