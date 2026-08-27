Собственикът на Левски Атанас Бостанджиев участва в купуването на английски клуб

Ръководената от Атанас Бостанджиев и базирана в Лондон инвестиционна компания "Джемкорп" ще подкрепи финансово закупуването на английския четвъртодивизионен клуб Нортхямптън Таун, съобщи "Файненшъл Таймс". Бостанджиев беше обявен за мажоритарен акционер в българския футболен шампион Левски през април, като сделката беше финализирана през юни след регистрирането на дъщерното дружество "София Кепитъл".

Алешандре Пато също участва

Именно то ще бъде фактическият собственик на ПФК Левски АД и зад което стоят "Джемкорп Съб Холдингс Лимитед" (ОАЕ) с 99 процента от капитала и "Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитид" (Великобритания) с 1 процент от капитала. Кандидат-купувачът на Нортхямптън пък е консорциумът Sports Alpha Capital, в който участва и бившият бразилски национал и бивш нападател на италианския гранд Милан - Алешандре Пато. Консорциумът Sports Alpha Capital също е регистрирал през юни дъщерното дружество Invenciveis на адреса, на който се намират офисите на "Джемкорп" в британската столица.

Още: Левски продава звезда веднага след отпадането от Шампионска лига

Нортхямптън регистрира големи загуби

Двама от висшите мениджъри от инвестиционния фонд - Юри Байдуков и Фелипе Берлинер, са вписани като директори на това дружество, което иска да придобие Нортхямптън. Нортхямптън отчете загуба от почти 3 милиона паунда преди данъците за последната финансова година, в която приходите са 7.5 милиона паунда, а общият размер на дълговете на клуба е около 10 милиона паунда. От управата на четвъртодивизионния отбор още през април съобщиха, че "силна финансово инвестиционна компания, която е фокусирана върху футбола, е направила предложение да инвестира в клуба".

Още: Левски: Това не е краят – тепърва ни чака „синя“ есен и зима в Лига Европа!

👀 The opposition

🆚 Head to head

👋 Meet the officials

📺 How to follow the match



It's all in our match preview ahead of Saturday's trip to Gillingham! 🗞️⬇️#ShoeArmy 👞 https://t.co/1gG1BDm6M8 — Northampton Town (@ntfc) August 27, 2026

Сделката трябва да бъде одобрена

Сделката се разглежда и трябва да бъде одобрена от независимия футболен регулатор (IFR) на Англия, който обичайно се произнася в рамките на 90 дни, но този период може да бъде и по-дълъг. IFR упражнява строг надзор върху придобиването и управлението на професионалните футболни клубове на Острова, като прави детайлни проверки за пригодност на потенциалните купувачи и ръководители, за да се гарантира произходът на средствата и финансовата им надеждност. Регулаторът издава необходимия лиценз на отборите, който им позволява да участват в официалните състезания в страната.

Още: Българският шампион се размина с колосална премия от УЕФА, но все пак ще прибере сериозна сума от ШЛ