Галатасарай вади 45 милиона евро, за да отърве Милан от португалски национал

Постигната е устна договорка за трансфера на нападателя на Милан Рафаел Леао в Галатасарай, съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо. Според информацията сделката за 27-годишния португалец ще бъде на стойност 45 милиона евро плюс бонуси. Очаква се двете страни да продължат разговорите по детайлите днес.
Рафаел Леао е далеч от най-добрите си години
🚨🟡🔴 The club to club agreement between AC Milan and Galatasaray for Rafael Leão is verbally done.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026
Package worth €45m plus add-ons, with talks to continue on details today.
Decision up to Leão whether to accept or wait for Aston Villa.
Update powered by @ExtrabetTR10. pic.twitter.com/JcgNM0nVdv
Крайното решение обаче ще бъде на Леао, който трябва да избере дали да приеме предложението на турския клуб, или да разгледа офертата на Астън Вила. Англичаните имат намерение да вземат футболиста под наем със задължителна опция за откупуване.
Леао е част от Милан от лятото на 2019 година. За италианския гранд той е изиграл 291 мача, в които е отбелязал 80 гола и е направил 65 асистенции. През сезон 2025/26 португалецът записа 31 двубоя във всички турнири, като се разписа 10 пъти и добави 3 асистенции.
Настоящият договор на Леао с Милан е до 2028 година. Според Transfermarkt пазарната стойност на португалския национал е 50 милиона евро.
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