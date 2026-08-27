Добре дошъл отново: Звезда от филмите за Хари Потър се завръща в култовата си роля (ВИДЕО)

Една от големите звезди от култовите филми за Хари Потър се завръща в ролята, определила цялата му кариера. Тримата актьори, превъплътили се в главните роли от поредицата, са едни от най-разпознаваемите лица на съвременното кино.

Британският актьор Рупърт Гринт, станал известен с ролята на Рон Уизли в оригиналната филмова поредица за Хари Потър, се завръща към своя емблематичен образ, съобщи BBC. Той ще изиграе героя си като възрастен в театралната постановка "Хари Потър и Прокълнатото дете" на Бродуей в Ню Йорк за период от четири месеца, започвайки от февруари следващата година.

Гринт е избран за ролята на Рон в оригиналните филми едва 11-годишен. Сега, вече на 38 години, той ще се присъедини към актьорския състав на спектакъла. Действието в пиесата се развива 19 години след събитията в оригиналните книги и филми и ни среща с вече порасналите Хари, Рон и Хърмаяни. Рон и Хърмаяни са женени и изпращат дъщеря си в училището "Хогуортс". "Избърсвам праха от старата мантия. Ню Йорк – ще се видим през февруари", написа Гринт в Instagram.

Ролята, определила целия житейски опит

През ноември миналата година той каза пред "BBC News", че едва ли някога ще успее да излезе от сянката на Рон Уизли. "Нямам нищо против това. Мисля, че е страхотно", допълни той тогава. Сега, в официално изявление британският актьор заяви: "Рон Уизли е част от мен от 11-годишна възраст и нямам търпение да се срещна с него отново, на този етап от живота. Има нещо много символично, като затваряне на кръга, в това да вляза отново в обувките на Рон сега, когато и двамата вече сме бащи. Това усещане е и много познато, и напълно ново. А радостта да се завърна на Бродуей, и то в роля, която предопредели толкова голяма част от живота ми, е наистина вълнуваща."

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Гринт е единственият от тримата главни актьори във филмите, който се завръща към ролята си. Колегата му Том Фелтън в момента също се превъплъщава в своя герой Драко Малфой в същата пиеса. Двамата с Гринт обаче няма да излязат заедно на сцената - Фелтън ще участва в постановката до 3 януари, а Гринт се присъединява на 2 февруари. По план неговите участия ще продължат до 30 май догодина.

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Снимка: Getty Images

Гринт участва във всичките осем филма за Хари Потър между 2001 и 2011 г., а след това се снима в телевизионни сериали, сред които "Sick Note", "Snatch" и "Servant". Той е играл на Бродуей в комедията "It's Only a Play" през 2014 г.

Продуцентите на "Хари Потър и Прокълнатото дете" Соня Фридман и Колин Календър подчертаха, че превъплъщението на Гринт във филмите за Потър е "показало на няколко поколения какво означава да бъдеш лоялен и смел приятел, дори пред лицето на най-тежките изпитания и трудности".

Те добавиха: "Рупърт не просто се завръща към роля от миналото си. Той продължава едно пътуване, което започна още като дете, и то го пренася напред с целия житейски опит, който е натрупал от края на снимките насам – включително и с кариера, която го преведе от киното и телевизията до високо оценени роли на сцените както на Бродуей, така и на Уест Енд.", предава БТА.