Нов натиск в ЕС: Да вземем замразените пари на Русия и да ги дадем на Украйна

Група държави-членки на ЕС - Швеция, Холандия, Испания и Полша - призоваха Европейската комисия да възобнови работата за това замразените руски активи в Европа да бъдат предадени на Украйна като репарации за руските зверства и разрушения. Въпросната група държави иска напредък в разработването на алтернативни правни и технически механизми, които биха помогнали за заобикаляне на ветото на Белгия, съобщиха четири източника пред Financial Times.

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Планът за конфискация на руските активи в полза на Украйна се провали през декември, 2025 година, защото Белгия наложи вето. Причините - страх, че ако бъде осъдена от Русия, ще трябва сама да плаща обезщетения. Страната поиска в такъв случай солидарно в ЕС да поемат евентуални обезщетения, но това не беше възприето. В Белгия се намира депозитарът Euroclear, който държи почти всичките 210 милиарда евро руски пари, замразени в Европа. След това ЕС реши да отпусне 90 милиарда евро на Украйна, осигурени от собствения му бюджет. Беше решено също така да се "продължи работата по... създаването на репарационен заем, базиран на парични салда, свързани със замразени руски активи". Оттогава няма движение по въпроса и заради това от ЕК сега се иска доклад и отново да се търси решение.

На среща на Коалицията на желаещите в началото на седмицата Володимир Зеленски обяви недостиг на финансиране от 23,1 милиарда евро за Министерството на отбраната на Украйна, който трябва да бъде покрит, за да продължат военните операции. Зеленски поиска от ЕС да изплати част от заема от 90 милиарда евро предсрочно, половината от който се дължи тази година, а другата половина - следващата. Брюксел се опасява, че тази стъпка ще подкопае крехкия компромис за поетапното финансиране на Киев и че Украйна ще трябва да намери допълнителни средства.

"Сега е моментът да започнем нова дискусия за това как можем по-ефективно да използваме замразените руски активи, за да защитим интересите на Украйна и нашите собствени интереси. Това е справедлив и разумен начин да се гарантира, че Украйна може да защити себе си и цяла Европа", заяви шведският външен министър Мария Стенергард.

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