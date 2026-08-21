Не видяхме такава реакция, когато на плажа в Приморско излезе много сериозен руски дрон

Думите от заглавието са на проф. Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, който говори в сутрешния блок на bTV. Той наблегна на факта, че дори президентът Илияна Йотова, която прояви активност след като определен за украински дрон се взриви на около километър от станция на Трансбалканския газопровод при Кардам, не обели и дума за руския дрон при Приморско. Отделно, Тагарев припомни, че от много време не е свикван Консултативен съвет за национална сигурност - ОЩЕ: Дронът край Примороско е руски: Военният министър очаква в събота две антидрон системи (ВИДЕО)

Тагарев предупреди и, че НАТО може да ни окаже помощ при иранска атака с ракети и дронове, но и че има различни сценарии за такава атака. Ако има изстрелване на дронове например при операция, при която безпилотните апарати бъдат доставени на позиции дори в България или в съседна държава, тогава какво - даже времето за реакция ще е малко, а стои въпросът и с какво разполагаме самите ние за защита.