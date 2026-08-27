Русия пак заплаши да атакува британски военни обекти заради ракети Storm Shadow за Украйна

Русия заплаши да удари британски военни съоръжения и заводи в и извън Украйна в отговор на украинските атаки срещу руска територия, при които е използвано британско оръжие. Заплахата дойде от устата на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова по време на редовния брифинг на министерството, предаде ТАСС.

Още: Британците дават тайните за ракетите Storm Shadow на Украйна: Песков с пряка заплаха

Тя призова Лондон да промени това, което определи като "враждебна позиция", предупреждавайки, че политиката рискува да изведе войната в Украйна "на изцяло ново ниво". Захарова заплаши с руски удари по британски обекти, след като още през 2024 година режимът на Владимир Путин за пръв път отправи такава заплаха.

Заплахата последва решението на Великобритания тази седмица да даде на Киев достъп до класифицирана технология, необходима за започване на производството на крилати ракети с голям обсег Storm Shadow. Франция вече е лицензирала технологията за ракетата, известна във френските служби като SCALP.

Москва представи трансфера на технологии като по-нататъшна ескалация от страна на Великобритания и Франция, а не просто като разширяване на вътрешното производство на отбранителна техника в Украйна. Захарова обвини двете страни, че си "играят с огъня", като прехвърлят такава ракетна технология на Киев. Тя каза, че Лондон и Париж се опитват да се дистанцират от отговорност за удари дълбоко в Русия, като прехвърлят отговорността на Украйна. Последиците, предупреди тя, "могат да бъдат непредсказуеми, включително за тях".

Още: Франция праща още изтребители Mirage 2000 на Украйна, страните обсъдиха и доставка на далекобойни ракети