SEO.Domains Mastery Summit: BlackHat SEO конференция в София

Тридневната BlackHat SEO конференция ще се проведе от 9 до 11 септември 2026 г. в хотел Маринела, София, с фокус върху напреднали SEO и AI стратегии.

Утвърденият международен формат SEO Mastery Summit, създаден от Мадс Сингерс, идва в България в партньорство с българската платформа за придобиване и монетизация на изтекли домейни с история SEO.Domains. След изданията си в Хо Ши Мин, Виетнам, където събира SEO специалисти, собственици на агенции, affiliate маркетолози и дигитални предприемачи, форматът ще дебютира в София.

Събитието ще се проведе от 9 до 11 септември 2026 г. в хотел Маринела, София, и ще събере около 300 SEO специалисти от цял свят.

За кого е подходяща конференцията?

През 2026 г. SEO, или оптимизацията за търсачки, вече не е само въпрос на позиции и съдържание. AI отговорите променят начина, по който потребителите стигат до сайтовете, Google пренарежда видимостта с всяка по-значима промяна, а достъпът до инструменти и генерирано съдържание сам по себе си не създава предимство.

Именно затова SEO.Domains Mastery Summit e фокусиран върху устойчивост на бизнеса срещу алгоритмични промени, използване на генеративния LLM и AI Overviews за привличане на трафик, придобиване и стратегическо управление на мащабни домейн мрежи чрез възстановяване на авторитет и пренасочвания (301 redirects), както и мащабиране на SEO операции с автоматизация.

Въпреки фокуса си върху напреднали, "insider" тактики, SEO.Domains Mastery Summit не е затворено събитие само за тесен кръг ветерани. То е подходящо за собственици на агенции, in-house маркетинг екипи, дигитални предприемачи, инвеститори в домейни и всеки, който взима реални бизнес решения в силно конкурентни ниши.

Организаторите наблягат на затворения, неформален формат на събитието, в който сесиите не се записват, а лекторите споделят актуални стратегии и практически опит, които обичайно не се обсъждат публично. Точно заради това конференцията може да се определи като “BlackHat SEO”.

Сред потвърдените лектори са Калин Каракехайов (основател на SEO.Domains), Джеймс Дули (James Dooley, основател на PromoSEO), Ивана Флин (Ivana Flynn, SEO консултант в iGaming Inspiration), Христо Богданов (изпълнителен директор и съосновател на SEO Beyond Organic), Тери Кайл (Terry Kyle, съосновател на WPX.net), Робърт Нехчиал (Robert Niechciał, съосновател на SensAI Academy).

"SEO индустрията се развива с огромна скорост, а голяма част от най-ценния практически опит остава извън публичното пространство. Практиките, които работят на най-конкурентните пазари, рядко стигат до публични презентации и стандартно онлайн съдържание. С този формат искаме да дадем възможност тези разговори да се случат открито - между хората, които реално работят на тези пазари“, споделя Калин Каракехайов.

Корай Тугберк Гюбюр (Koray Tuğberk GÜBÜR)



Основател и изпълнителен директор на Holistic SEO & Digital. Корай навлиза в SEO през 2015 г. в казино нишата и оттам изгражда една от най-разпознаваемите методологии в индустрията - Semantic SEO и Topical Authority. За него SEO не е списък от тактики, а система: комбинира технически одити, Python и NLP анализи и постоянно A/B тестване срещу алгоритмите на Google, Bing и Yandex, за да разбере как реално "мисли" търсачката.

Джеймс Дули (James Dooley)



Създател е на PromoSEO и FatRank, който изгражда SEO проекти около performance-based lead generation и „digital real estate". Джеймс, като познато и уважавано име в SEO индустрията, не говори за трафик като самоцел. Работата му е изградена около генериране на запитвания за бизнеси във Великобритания.

Юлия Логан (Julia Logan)

Основател и изпълнителен директор на Zangoose Digital. В SEO е от 2000 г. и през годините е градила стратегии за компании в едни от най-регулираните и конкурентни ниши - игрален бизнес, софтуер, образование, пътувания, недвижими имоти. Юлия говори открито по теми, които много консултанти избягват, и редовно се качва на сцени като BrightonSEO, Sigma iGaming и водещи gaming конференции, където поставя трудните въпроси за SERP-а в силно регулирани пазари.

Калин Каракехайов



Калин работи в SEO от 2008 г., а в домейн индустрията - от 2012 г. Той е основател на SEO.Domains, който за над десетилетие изгражда в най-големия домейн портфейл в индустрията - над 220 000 домейна и екип от над 120 души. Неговата стойност за аудиторията е директна: как се оценява домейн актив отвъд DR, backlinks и трафик, когато почти всяка метрика може да бъде манипулирана.

Йеспер Нисен (Jesper Nissen)



SEO консултант в SEO Danmark и основател на YACSS и SchemaWriter.ai. Йеспер идва в SEO с бекграунд по теоретична физика от Института „Нилс Бор" и пренася в индустрията научен, експериментален начин на мислене - тества хипотези методично, вместо да разчита на слухове. За над 17 години е обучил стотици специалисти в link building, „parasite SEO" и cloud stacking и е изградил инструменти, които вече се ползват от цялата общност.

Ивана Флин (Ivana Flynn)

Работи като SEO консултант в iGaming, или една от най-конкурентните и безкомпромисни ниши в дигиталния маркетинг, където грешка в стратегията коства позиции и приходи за броени дни. Ивана говори за това какво реално се случва, когато алгоритъмът се промени под краката ти, и защо "изчакай и виж" не е стратегия.

Карина Богачова (Karina Bogachova)

Head of SEO - Company NDA. Карина изгражда search системи за взискателни международни ниши, съчетавайки техническо SEO, съдържание, линк придобиване, домейн стратегия, автоматизация и практическо тестване. Гледа на SEO не като на набор от отделни тактики, а като на инфраструктура, която трябва да работи едновременно на няколко пазара и езика едновременно.

Христо Богданов

Product Lead в SEO.Domains и SEO експерт с фокус върху домейни с история и PBN мрежи. Христо е от хората, които взимат трудни решения в реално време - в кои случаи PBN е лост за клиентска кампания и кога е бомба със закъснител, ако се ползва небрежно.

Маргарита Арсова (Margarita Arsova)



Product Marketing в Juma. Маргарита стои зад комуникацията на Juma - AI платформа, която помага на маркетинг и съдържание екипи да работят последователно и контролирано с изкуствен интелект. На сцената носи перспективата на човек, който всеки ден наблюдава отблизо как реални екипи внедряват AI в работния си процес.

Трифон Боюклийски (Trifon Boyukliyski)



Основател на Page Rules LTD, с над 15 години опит в performance SEO за регулирани пазари. Трифон е ръководил SEO стратегии за над 50 компании в iGaming индустрията и следи метрики, различни от класическите класирания. Посланието му е директно: SEO, изградено на доверие и прозрачност, винаги надживява SEO, изградено на трендове и преки пътища.

Михал Роквергер (Michał Rochwerger)



Основател на Trust Luna. Над 20 години опит в SEO, фокусиран върху международно линк изграждане за големи брандове в множество европейски пазари; съорганизатор на конферентната поредица Projekt SEO. Носи перспективата на човек, който е строил link building операции в огромен мащаб.

Олеся Коробка (Olesia Korobka)



SEO консултант и основател на Fajela, базирана в Киев. Олеся идва от сферата на медия рекламата, което ѝ дава прагматичен поглед към дигиталния маркетинг, и се специализира в техническо SEO и оптимизация за Google Knowledge Graph.

Тери Кайл (Terry Kyle)

Съосновател и съизпълнителен директор на WPX.net. Тери говори от позицията на човек, който управлява инфраструктура за хиляди SEO-фокусирани сайтове. Темата на конференцията за него не е абстрактна теория, а всекидневие.

Алекс Ивановски (Aleks Ivanovski)



Съосновател и изпълнителен директор на Web Asset Builders. 15 години в SEO с фокус върху e-commerce; агенцията му е генерирала над $17M приходи за клиенти. Говори на конференции като SEOday и Advanced SEO Tips за това как да превърнеш органичния трафик в реални продажби в силно конкурентната e-commerce среда, а не просто в добри отчети за трафик.

Робърт Нехцял (Robert Niechciał)



Съосновател на SensAI Academy. Робърт е сред малкото, които говорят за AI в SEO не като "хайп", а като оркестрация - как да пуснеш "рояк" от AI агенти да върши реална работа по съдържание и стратегия, без да загубиш контрол или качество.

Алън Кладкс (Alan Cladx)



Основател и изпълнителен директор на SOS Réputation. Алън е френски предприемач и експерт по онлайн репутация и техническо SEO, познат с изявите си на конференции като TuniSEO. Работи по темата как бизнесите управляват - или не успяват да управляват - репутацията си в интернет, включително и в новата ера на анализ на съдържание от LLM модели.

За SEO.Domains

SEO.Domains е компания, специализирана в откриването, придобиването и монетизацията на изтекли домейни с SEO история за нуждите на SEO специалисти, агенции и инвеститори. Компанията предлага инструменти и услуги, които помагат на клиентите си да изграждат дигитални активи с реална SEO стойност.

SEO.Domains е представящ партньор на събитието. Компанията управлява над 220 000 домейна и е обслужила над 6 400 клиенти от 120 държави.

Билети и допълнителна информация за програмата, лекторите и настаняването са достъпни на официалния сайт на събитието: https://seodomainsmasterysummit.com.

До 30 август SEO.Domains дава възможност на трима участници да спечелят билет за конференцията, като отправят свой SEO въпрос под официалната публикация на събитието. Най-добрите три въпроса ще бъдат избрани от жури и ще получат билети за SEO.Domains Mastery Summit. Вижте как да се включите на: seo.domains/blog/seo-domains-mastery-summit-2026-sofia.