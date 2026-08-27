"Евтин предизборен популизъм": От "Спаси София" отвърнаха на идеята за таксита в бус лентите

Категорично сме против предложението такситата да бъдат допуснати в бус лентите. Това заявиха от „Спаси София“, след като по-рано лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев съобщи в Народното събрание, че внасят законопроект такситата да използват бус лентите и да се движат по тях, когато има пътници. ОЩЕ: ПП искат такситата да се движат в бус лентите, когато са с пътници (ВИДЕО)

„Наистина ли при очевидните проблеми с пътната безопасност, решиха да се занимават с бус лентите. Това не е транспортна политика, а евтин предизборен популизъм“, възмутиха се от партията.

Според „Спаси София“ „това абсурдно предложение“ означава, че вносителите не разбират как работят бус лентите. „За пореден път се забравя, че в градския транспорт всеки ден пътуват стотици хиляди хора, които също искат да стигнат навреме. Предвид, че и сега контролът в тях е слаб можем лесно да си представим какво ще стане, когато ги напълним и с таксита“, аргументират се те.

ОЩЕ: Много хора могат да слязат от автомобилите си, знаейки, че с таксита ще се придвижат по най-добрия начин (ВИДЕО)

И питат: „А след такситата кой е наред - моторите, автомобилите за споделено пътуване, доставчиците? Ако продължим така, накрая можем просто да махнем бус лентите“, страхуват се от „Спаси София“.