Винарна с близо 900-годишна история е на ръба на фалита

Германска винарна с почти 900-годишна история е на ръба на фалита. Kloster Pforta произвежда вино от 1137 г., но от няколко години стопанството работи на загуба. Ако не бъдат предприети решителни мерки, винарната може да фалира още през 2027 г. За да избегне фалит, Kloster Pforta планира да намали наполовина площта на лозята си, да съкрати персонал и да получи финансова инжекция от 2 милиона евро в рамките на четиригодишен план за преструктуриране.

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Винарната е понесла загуби от няколко милиона евро от 2020 г. насам и на фона на по-широк спад на виненото производство в Германия, причинен от намаляващото потребление и по-евтиния чуждестранен внос. Ситуацията се е влошила допълнително заради климатичните промени, съобщава в. „Билд“.

Независим доклад на одиторска фирма установи, че винарната вече не е в състояние самостоятелно да осигурява кредити или да поддържа ликвидност.

„Настоящият бизнес модел не е устойчив в сегашния си вид, тъй като генерира постоянни загуби“, предупредиха одиторите, като добавиха, че „без драстични мерки за преструктуриране тези загуби ще доведат до неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост на компанията най-късно до 2027 г.“.

A nearly 900-year-old winery in Germany is on the brink of bankruptcy



Kloster Pforta has been producing wine continuously since 1137, but the estate has been running at a loss for several years.



The problems were made worse by drought, heavy rain and frost in 2024, Bild… pic.twitter.com/1evRZevech — NEXTA (@nexta_tv) August 27, 2026