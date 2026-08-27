ПП искат такситата да се движат в бус лентите, когато са с пътници (ВИДЕО)

"В началото на тази парламентарна сесия внасяме законопроект, който е доста закъснял, а именно да могат да се използват бус лентите и да се движат по тях таксита, когато има пътници. Самият законопроект предвижда всяка община да реши кои бус ленти, при какви условия могат да бъдат отворени за движение за таксита", обяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по време на брифинг в парламента. Попитан дали това не е лобизъм в полза на таксиметровите компании, лидерът на "Продължаваме промяната" даде пример с Лондон, Париж, Франкфурт, където бус лентите се използват от такситата.

"Крайно време е София да стане европейски град", каза още Василев.

Целта на закона

Според "Продължаваме промяната" този закон е значим за групи от хора, като родители, които карат децата си на училище, възрастни хора,к оито бързо трябва да се придвижат до болници и туристи, които пътуват до гара или летище.

Законопроектът е и от значение за таксиметровите шофьори, тъй като ще стоят по-малко в задръствания и ще могат да правят повече курсове.

Депутатът от "Продължаваме промяната" Иво Михайлов уточни, че законопроектът ще е доста полезен. "Пътниците, които използват таксиметров превоз ще могат да получат доста предвидимо и евтино пътуване, тъй като няма да плащат в задръстванията и ще могат да пътуват по-бързо", заяви той.

Оптимизация на лентите в София

На брифинга на "Продължаваме промяната" присъства и председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров. Той смята, че е нужно да се оптимизират платната и лентите в София. "Този законопроект дава възможност по много по-оптимален начин да се използват платната. Бус лентите остават приоритет за градския транспорт. Това трябва да стане ясно, те ще бъдат използвани само единствено от таксита с пътници вътре и на места, където няма да затруднява градския транспорт", заяви Петров.

"Таксиметровият транспорт е една добра алтернатива на градския транспорт и на личния автомобил. Това може да даде възможност на хората по-бързо и ефективно да се придвижват в града. Много хора могат да слязат от автомобилите си, знаейки, че с таксита могат да се придвижат по най-добрия начин", заяви още Петров. ОЩЕ: 40 камери в София ще следят за нарушители в бус лентите