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Управителят на БНБ с предупреждение за лихвите и инфлацията

27 август 2026, 13:38 часа 892 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Управителят на БНБ с предупреждение за лихвите и инфлацията

При настоящите обстоятелства предпазливостта налага Европейската централна банка (ЕЦБ) да постави по-голям акцент върху бдителността, отколкото върху търпението след решението си от септември, и да заяви готовността си за нови действия. Това е мнението на Димитър Радев, член на Управителния съвет на ЕЦБ и управител на Българската народна банка (БНБ), изразено в интервю за Econostream.

Радев отбеляза, че септемврийското решение не е било предрешено, но изтъкна, че наличната информация все повече подкрепя необходимостта от ново повишаване на лихвените проценти.

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„Въпросът за септември остава открит, но предвид това, което знаем днес, още една премерена стъпка заслужава сериозно обмисляне“, заяви той, като се позова на инфлацията, надхвърляща целевото равнище, и на вероятността енергийният шок да се окаже по-продължителен, отколкото първоначално се очакваше.

Попитан какво би могло да накара ЕЦБ да запази лихвените проценти непроменени през септември, той подчерта необходимостта от внимателно следене на енергийните пазари и финансовите условия, като отбеляза, че и двете могат да се променят бързо.

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„Наличието на ясни доказателства, че натискът от цените на енергията отслабва, че по-широкият инфлационен натиск остава ограничен или че трансмисията на паричната политика е по-силна от очакваното, би повлияло на преценката. Противоположните тенденции биха подкрепили необходимостта от действия“, обясни той.

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Радев заяви, че ЕЦБ трябва да намери правилния баланс между търпение и бдителност. Макар да призна, че търпението е „важно“, той отбеляза, че „трябва да се постави малко по-силен акцент върху бдителността“.

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ЕЦБ Инфлация БНБ Димитър Радев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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