Много преди въвеждането на еврото търговците започнаха спекулативно трупане на печалба

"Много преди въвеждането на еврото започна спекулативно трупане на печалба от търговците вследствие на нарушаване на нормативната база. Това заяви бившият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Стоил Алипиев.

Според него търговците са били много улеснени във възможността да спекулират с цената заради промените в етикетирането.

"Промяната предвижда цената да се обявява за единица мярка. Кофичка кисело мляко варира от 370 до 500 грама. Потребителят се води от цената. Дава съгласие да купува на 1,50 лв. с грамаж за 400 грама, като не знае каква е цената за килограм. Така дава своето съгласие пред търговците цените да растат", заяви Алипиев.

Държавата не проверява явни нарушения

Той алармира, че контролните органи не проверяват задълженията на търговците да обявяват цените за литър или килограм.

Контролният орган следи цените на услугите и проверява фризьорските салони, ироничен беше Алипиев.

"Всички казват, че цените растат. На мен не ми става по-евтино в магазина. От година и половина не съм чул КЗП да прави проверки в хранителните магазини, свързани с правото на информация на потребителя", заяви бившият шеф на КЗП.

Според него търговците повишават цените постепенно, но постоянно, а контролът трябва да се упражнява регулярно.

"Не разбрах от проверките дали се дават предписания, или се налагат санкции. Ако КЗП прецени, че има необосновано повишаване на цената, тя ще наложи санкции. Има субективен фактор, комисията трябва да прецени дали дадените данни са основателни за повишаване на цената", обясни Алипиев пред bg on air.

Той посочи още, че в сайта "Колко струва" липсва информацията за единица мярка и така порталът отчита, че няма покачване на цените.

Алипиев смята, че ще има предпоставки за злоупотреби в периода на двойно плащане в лев и евро.