Кабинетът "Радев":

Когато няма асфалт - кражбата се мери с линийка

21 юли 2026, 8:38 часа 675 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Когато няма асфалт - кражбата се мери с линийка

"Когато няма асфалт - кражбата се мери с линийка". Това са думи на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в сутрешния блок на бТВ. Той коментира пътното строителство и закононарушенията свързани с инфраструктурните проекти в държавата, които е заварил. В тази връзка регионалният министър се надява прокуратурата да си върши работата и най-вече да довърши разследването за 5 лот на "Хемус".

По думите му е изтекла в публичното пространство информация, че някой прокурор, който се опитал да внесе обвинителен акт в съда, е бил уволнен. "Надявам се това дело да продължи и всички да разберем къде са парите. Регионалният министър няма как да знае къде са парите", смята още Шишков. ОЩЕ: „Няма малка и голяма кражба. Има кражба“: Шишков разкри как са сключвани договорите за пътища

"Тихо, кротко, се сключваха анексите"

Той попита и дали в предишните управления някой да е чувал, че има злоупотреби с проектите.

"Тихо, кротко се сключваха анексите. Това не е начин да управляваш държавата", смята още арх. Шишков.

Той коментира и мантинелите, като заговори и за съществуващи договори под прикритие, за които е ясно, че има подизпълнители. ОЩЕ: "Примката около шията на държавата": Шишков за "Хемус" и как един ден ни е струвал 1 млрд. лв.

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МРРБ асфалт кражба Иван Шишков
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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