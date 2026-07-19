Радев се опита да седне на два стола, един шезлонг и две табуретки между Русия, САЩ и България, което е много сложно упражнение

Думите от заглавието са на бившия депутат от ПП-ДБ Явор Божанков, изречени в студиото на БНТ. Според него един политик, който се опитва да се хареса на всички, накрая абсолютно никой не го харесва. И призова премиера и бивш президент Румен Радев ясно да дефинира националната позиция на България, след като не иска да влезе в "Коалицията на желаещите". Още: Атанас Пеканов не вижда скандал в позицията на МВнР за "Коалицията на желаещите"

Радев да каже как се спира диктатор

Снимка: БГНЕС

Според него Радев трябва да каже и как се спира диктатор. "Владимир Путин е диктатор, а Русия е агресор. Това трябва да се знае. Диктатор не се спира с дипломация, талисман или добри пожелания", коментира Божанков.

Той смята, че България е спечелила много от войната в Украйна. "България има интерес войната в Украйна да спре и Путин да бъде спрян. Агресията е злото - Русия нападна безпричинно Украйна", подчерта бившият народен представител.

Според него България няма как да не каже на чия страна е във войната с Русия, защото трябва да заеме страната на Украйна. "Царската корона е тежка и на управляващите се пада отговорността да водят настроенията, а не настроенията да водят властта", обясни Божанков.

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